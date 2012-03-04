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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۸

آغاز انتخابات ریاست جمهوری روسیه/ پوتین شانس اول است

آغاز انتخابات ریاست جمهوری روسیه/ پوتین شانس اول است

شبکه سی ان ان. از آغاز انتخابات ریاست جمهوری روسیه خبر داد و پیش بینی کرد که ولادیمیر پوتین پیروز این انتخابات باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری سی ان ان. در گزارش خود اعلام کرد: انتخابات ریاست جمهوری در روسیه در مسکو آغاز شده و پیش بینی ها حاکی از آن است که ولادیمیر پوتین نخست وزیر این کشور برنده انتخابات باشد.

انتخابات ریاست جمهوری در روسیه با حساسیت های بسیاری از سوی غرب دنبال می شود. اتحادیه اروپا و آمریکا پیشتر با فشار بر روسیه خواستار برگزاری انتخابات آزاد در این کشور شده بودند، اما ولادیمیر پوتین در سخنرانی های آتشین خود در چند روز گذشته درصدد پاسخگویی به این اتهامات بوده و به غرب نسبت به دخالت در امور داخلی کشورش هشدار داده است.

روسیه در ماههای اخیر و به ویژه پس از انتخابات پارلمانی در این کشور شاهد ناآرامیهایی بوده و مخالفان در این کشور با حمل روبان‌های سفید اعتراضات خود را به نتایج انتخابات که در آن حزب "روسیه واحد" به رهبری پوتین به پیروزی رسید اعلام کردند.

مقام های این کشور غرب و آمریکا را متهم به دخالت در این ناآرامی ها کردند.

کد مطلب 1550962

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