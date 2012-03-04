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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۹

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

آخرین مهلت ثبت نام برای جذب هیأت علمی/ بی دقتی داوطلبان در ثبت نام

آخرین مهلت ثبت نام برای جذب هیأت علمی/ بی دقتی داوطلبان در ثبت نام

رئیس مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم با اشاره به برخی بی توجیها که متقاضیان جذب در روند ثبت نام رعایت نمی کنند، گفت: با آنکه روند کامل ثبت نام به صورت تشریحی و تصویری اعلام شده است اما برخی متقاضیان نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام خود بی توجه هستند.

محمدرضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخی مشکلات که در روند ثبت نام و تعیین اولویت توسط متقاضیان جذب هیأت علمی پیش آمده است، گفت: برخی داوطلبان به علت عدم مطالعه نحوه ثبت نام و تعیین اولویت با بی دقتی اقدام به ثبت نام می کنند. برای مثال با آنکه متقاضی طرح سربازی هستند اما گزینه پیمانی را انتخاب می کنند.

وی ادامه داد: بی دقتی در تعیین گرایش مشکل دیگری است که برخی داوطلبان جذب در فراخوان دوم به آن توجه نمی کنند. وقتی در اولویتها رشته شیمی را می بینند، به گرایش آن که محض یا کاربردی بودن است، دقت نمی کنند.

به گفته این مقام مسئول در جذب هیأت علمی وزارت علوم، این در حالیست که رشته ها و گرایشها برای پیمانی یا طرح سربازی از سوی مرکز جذب اعلام شده است.

مردانی تاکید کرد که اطلاعات کامل نیازمندیها به صورت تشریحی و تصویری در سامانه مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم پیش از این اعلام شده بود در حالیکه داوطلبان این اطلاعات را به طور کامل مطالعه نمی کنند.

به گزارش مهر، فردا دوشنبه 15اسفندماه آخرین مهلت ثبت نام در جذب هیأت علمی وزارت علوم است که این مهلت به احتمال زیاد تا یک هفته آینده تمدید می شود.

کد مطلب 1550963

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