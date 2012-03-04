امید باید رنگ غالب در شبکه تهران باشد

مسعود احمدی افزادی مدیر شبکه تهران درباره وضعیت استراتژیک این شبکه که از یک سو استانی و از سوی دیگر فرا استانی است، به خبرنگار مهر گفت: شبکه تهران سه ساحت دارد. ساحت نخست پایتخت که به عنوان شبکه پایتخت با 10 میلیون جمعیت عمل می‌کند. ساحت دوم به عنوان شبکه استان تهران است که باید به شهرهای دیگر و 14 فرمانداری هم بپردازد.

وی افزود: ساحت سوم شبکه، ملی است که به عنوان شبکه ملی هم از طریق ماهواره و گیرنده‌های دیجیتال قابل دریافت است و هم به عنوان شبکه مادر شبکه‌های استانی وظیفه تامین بخش عمده‌ای از برنامه‌های تامینی مراکز استان را بر عهده دارد.

احمدی تصریح کرد: این شبکه در سطح ملی ضریب تاثیرگذاری بسیار بالایی دارد و بنابراین برنامه‌های شبکه تهران در این سه ساحت ملی، استانی و پایتخت تعریف می‌شود. بنابراین یکی از ابعاد مهم و پیچیدگی شبکه تهران در نظر گرفتن همین سه ساحت است.

مدیر شبکه تهران در ادامه به تشریح این فعالیت سه گانه پرداخت و اظهار کرد: به تعبیری ما موظفیم به پایتخت جمهوری اسلامی ایران به عنوان ام‌القرای جهان اسلام بپردازیم. از طرفی باید به استان تهران توجه کنیم و از دیگر سو باید در نظر داشته باشیم این شبکه ماموریت ملی دارد. چرا که شبکه مادر استانی است و همه شهرهای کشور یا به صورت مستقیم یا با گیرنده‌های دیجیتال و ماهواره‌ای آن را دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه تهران مثل شبکه‌های سراسری در فراسوی مرزها به دقت رصد شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، یادآور شد: این شبکه به‌عنوان پرمخاطب‌ترین و پربیننده‌ترین شبکه‌های تلویزیونی وظیفه سنگینی دارد و به‌عنوان شبکه امید و آگاهی شناخته می‌شود و مردم تهران باید از دیدنش لذت ببرند. چرا که تهران به نوعی آینه‌ای تمام نما از جمهوری اسلامی ایران است و در عین حال که مشکلات را نشان می‌دهد امید باید رنگ غالب این شبکه باشد.