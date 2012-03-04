به گزارش خبرنگار مهر، به همین منظور نمایشگاهی ویژه در محل کمیته ملی المپیک برپا خواهد شد تا در آن هدایای اهدایی به رئیس کمیته ملی المپیک به قصد فروش به معرض نمایش گذاشته شود البته هنوز زمان دقیق برگزاری نمایشگاه و اینکه این نمایشگاه تا پیش از پایان سال جاری برپا می‎شود یا به سال آینده موکول ‏شود، مشخص نیست.

محمد علی آبادی که پیش از این رئیس سازمان تربیت بدنی بود طی دوران هشت سال حضور در ورزش ایران در کنار سفرهای استانی، سفرهای زیادی به کشورهای مختلف داشت که طی آنها هدایایی را به رسم یادبود دریافت می‎کرد. قرار است در این نمایشگاه ویژه تمام هدایای اهدایی به وی که شامل انواع کاپ، لوح، لباس ورزشی و رسمی، تسبیح، قرآن، نهج البلاغه و ... است برای مدت یک هفته به معرض نمایش و فروش گذاشته شود و درآمد حاصل از آن به طور کامل برای امور خیریه ورزش هزینه شود.