اقیانوسها سریعتر از همیشه اسیدی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، استفاده از سوختهای فسیلی و آزاد شدن دی اکسید کربن در اتمسفر تنها بر روی هوا تاثیر منفی ندارد، بلکه بر روی آب اقیانوسها نیز تاثیرمی گذارد. به گفته سازمان ملی اتمسفر و اقیانوس شناسی یا NOAA اقیانوسها دی اکسید کربن را جذب می کنند و به این واسطه ph آب دریا افزایش پیدا می کند و این به آن معنی است که صخره های مرجانی با سرعت پایین تری رشد می کنند و میزان نجات گونه های دریایی از این وضعیت رو به کاهش خواهد گذاشت.

اکنون سرعت افزایش ph آب دریاها تغییر کرده و افزایش یافته است، این افزایش سرعت طی 300 میلیون سال گذشته بی سابقه بوده است که این پدیده اکوسیستم دریایی را با خطراتی جدی مواجه کرده است. با این همه ارزیابی تاثیرات آینده این پدیده نیز به واسطه دشوارتر شدن مشاهدات میدانی و بررسی های آزمایشگاهی بسیار دشوار شده است.

دانشمندان برای مهار این مشکل به اطلاعات ثبت شده آب و هوایی متعلق به 300 میلیون سال پیش رو آورده و به بررسی این اطلاعات پرداختند تا میزان انقراض جانداران و تغییرات تکاملی را در میان گونه های دریایی بررسی کنند. نتایج این بررسی ها نشان دادند که 56 میلیون سال پیش میزان انتشار دی اکسید کربن به واسطه وقوع متعدد فورانهای آتشفشانی افزایش قابل توجهی داشته است.

دانشمندان بر اساس این اطلاعات تلاش کردند تا تاثیرات احتمالی این افزایش دی اکسید کربن را در آن تاریخ به گونه ای ترجمه و رمزگشایی کنند تا بتوانند تغییرات آب و هوایی دنیای مدرن را درک کنند. در آن دوران حرارت زمین 10.8 درجه افزایش داشته و آب دریاها 0.4 واحد اسیدی تر شده بود، به این واسطه گونه ای از مرجانها منقرض شدند و این تغییرات برای پنج هزار سال ادامه داشت.

بر اساس گزارش رویترز، با این همه به گفته محققان این تغییرات در آن دوران به نسبت تغییراتی که از آغاز دوران صنعتی در زمین رخ داده، بسیار سریع و کوتاه بوده است. طی 150 سال گذشته میزان اسیدی شدن دریاها بر روی زمین 0.1 واحد افزایش پیدا کرده است و دانشمندان پیش بینی می کنند این میزان تا سال 2100 در حدود 0.2 تا 0.3 واحد افزایش پیدا خواهد کرد.