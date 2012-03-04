کارنامه فرهنگی 80 دانشگاه آماده شد/ صدور کارنامه برای دانشگاه آزاد

احمد علمشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه و قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، ارزیابی عملکرد دانشگاهها بر عهده وزارت علوم گذاشته شد که بررسی وضعیت فرهنگی دانشگاهها از مدتها قبل در این وزارتخانه در حال پیگیری است.

وی با اشاره به مهمترین اقداماتی که در زمینه ارزیابی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها صورت گرفته است، اظهار داشت: در سال گذشته شاخصهای فرهنگی دانشگاهها مشخص شد. اهداف این ارزیابی شناخت وضعیت موجود دانشگاهها، آگاهی از میزان تحقق رسالتها و اهداف مشخص شده دانشگاهها همچنین نقاط ضعف و قوت دانشگاهها به شمار می آید.

به گفته این مقام مسئول در وزارت علوم، مدل گزارش دهی و ارزیابی دانشگاهها و تشکلها همچنین مجموعه های دانشجویی، اطلاعاتی در زمینه ارزیابی دانشگاهها جمع آوری شده است.

علمشاهی تاکید کرد که نخستین گام جمع آوری اطلاعات از طریق درگاه فرهنگی وزارت علوم است که اطلاعات فرهنگی دانشگاهها را جمع آوری می کند.

وی با اشاره به جمع آوری اطلاعات فرهنگی دانشگاهها، اعلام کرد که 2 هزار و 700 دانشگاه و مرکز آموزش عالی دولتی، 290 موسسه غیرانتفاعی، 500 واحد پیام نور، 700 واحد علمی کاربردی، 8 رایزنی علمی ایران در کشورهای خارجی و 750 مرکز تحقیقاتی و پژوهشی اطلاعات فرهنگی خود را ثبت کرده اند. همچنین ثبت اطلاعات واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی هم در نوبت بعدی امکان پذیر می شود.

وی گفت: در سال گذشته 2 هزار و 734 عنوان در درگاه فرهنگی وزارت علوم از سوی دانشگاههای دولتی ثبت شد و بر این اساس کارنامه فرهنگی دانشگاهها که توسط نرم افزاری طراحی شد، هم اکنون برای تمام دانشگاههای دولتی اجرایی شده است.

مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی فرهنگی وزارت علوم با اشاره به برخی ملاکهای ارزیابی دانشگاهها در این کارنامه فرهنگی، اظهار داشت: وضعیت عملکرد دانشگاهها در حوزه های سیاسی، فرهنگی اجتماعی، علمی دانشجویی، هنری و مذهبی لحاظ شده است. علاوه بر این، نقش هر کدام از ارگانهای وابسته به دانشگاه از جمله دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، بسیج دانشجویی، انجمنهای علمی، همچنین زیرساختها و امکانات نیز موثر خواهد بود.

به گفته علمشاهی، رضایتمندی دانشجویان، تقویم فرهنگی، توجه به حوزه های مجازی، برگزاری دوره های آموزشی برای دانشجویان، فضاهای اسلامی دانشگاه و توجه به اردوهای زیارتی و سیاحتی از دیگر معیارهای تهیه این کارنامه بود.