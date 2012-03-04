اعلام مبلغ عیدی بازنشستگان تا دو روز آینده

به گفته وی ، درخواست افزایش عیدی بازنشستگان معادل دو برابر حداقل حقوق آنان را از وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی داشته ایم که قرار است تا دو روز آینده میزان نهایی عیدی مشخص و اعلام شود.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تاکید کرد: باتوجه به اینکه شیخ الاسلامی چند روز در تهران نبود و از سوی دیگر تنها فردی است که می تواند در مورد عیدی بازنشستگان تصمیم گیری کند به همین دلیل منتظر بازگشت و تصمیم وزیر بودیم.

خبازها در مورد سبد کالای بازنشستگان افزود: سال گذشته در اسفند ماه مبلغ 50 هزار تومان بابت سبد کالای بازنشستگان به آنان پرداخت شد که امسال نیز خواستار تخصیص سبد کالا هستیم که امیدواریم مورد موافقت قرار گیرد.

وی اظهار داشت: همچنین درخواست دیدار با وزیر رفاه را نیز داشته ایم که هنوز پاسخی داده نشده است.



علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: قرار بود عیدی بازنشستگان همانند سالهای گذشته با همان مبلغ معادل یک ماه حقوق آنان، از 10 اسفند پرداخت شود اما بدلیل اینکه ما این مبلغ را نپذیرفتیم بنابراین پرداخت آن مدتی به تعویق افتاد.