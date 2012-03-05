فدراسیون شنا در تنگنای اقتصادی است/ شیرجه مشکلات سخت افزاری دارد

محسن رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فدراسیون شنا با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند با این حال با مساعدت آقای جعفری، سرپرست فدراسیون، مبالغی به بچه های شنا و واترپلو پیش از پایان سال اختصاص یافته که این موضوع می تواند در ادامه تاثیرات خوبی بر عملکرد کادر مربیگری و دست اندرکاران این دو رشته بر جای بگذارد.

وی در خصوص حضور "یورگ وویت" در تیم ملی شنا گفت: رایزنی ها با کمیته ملی المپیک در حال انجام است و مقرر شده تا این مربی آلمانی در تاریخ دوم، سوم فروردین به ایران بازگردد تا کار اصلی خود را بر روی شناگران برای حضور در المپیک 2016 برزیل آغاز کند. من خودم به شخصه بر این باورم که اگر حضور این مربی آلمانی در کشور محقق شود، کاری که می‌بایست برای شنا انجام می داده ام را انجام داده ام.

سرپرست امور دبیری فدراسیون شنا در ارتباط با واترپلو گفت: بچه ها زیر نظر "رومن پولاچیک" آماده می شوند تا در مسابقات کاپ آسیا در کویت شرکت کنند و از آنجایی که تیم های خوبی چون چین، قزاقستان و ازبکستان در این رقابت ها حضور دارند، فکر می کنم محک خوبی برای تیم واترپلوی کشورمان باشد.

رضوانی در پایان در ارتباط با عملکرد مجتبی ولی پور در رقابت های انتخابی لندن گفت: این شیرجه رو زحمات فراوانی کشید و دو ماه زیر نظر مربی شیرجه در چین به تمرین پرداخت و چه بسا اگر در مسابقات انتخابی پایش لیز نمی خورد، فرصت حضور در این مسابقات را پیدا می کرد. اما در مجموع باید بگویم ما برای اینکه بتوانیم در رشته هایی مثل شیرجه موفق باشیم باید کاری را بکنیم که به عنوان مثال مالزیایی ها انجام دادند.

وی خاطرنشان کرد: آنها چهار، پنج شیرجه‌روی خود را به صورت گلخانه ای زیر نظر مربیان شیرجه چینی تمرین دادند و تا کسب مقام سومی جهان هم پیش رفتند. در رشته شیرجه آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است امکانات سخت افزاری است که ما فقط یک ست استاندارد در تهران داریم و از نبود تشکیلات تمرینی رنج می بریم.