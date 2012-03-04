"آزادی اراده" از مسائل مهم و قدیمی تاریخ فلسفه است

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "آزادی و تأمل" اثر کریستوفر یومنز به تازگی از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.

دکتر کریستوفر یومنز استاد فلسفه دانشگاه پوردوی آمریکا در مورد محورهای اصلی کتاب و فرضیه خود در این کتاب به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا باید توجه داشت که آزادی اراده یکی از مسائل مهم و قدیمی تاریخ فلسفه به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: در این اثر سعی شده قرائتها و تفسیرهای صورت گفته از کتاب "علم منطق" هگل در مورد آزادی اراده مورد توجه و بررسی قرار گیرد. بر این اساس دیدگاه هگل در مورد آزادی اراده در کتاب علم منطق نیز بررسی شده است.

وی یادآور شد: سپس با رویکرد روانشناسی اخلاق و فلسفه عملی به حل مسئله و مشکل آزادی اراده پرداخته‌ام.

استاد فلسفه دانشگاه پوردوی آمریکا افزود: هگل در کتاب خود با عنوان منطق به بررسی آرای خود درباره آزادی پرداخته است. گل در این کتاب رابطه‌ای را با منطق نشان می‌دهد که او نام پدیدارشناسی روح را بر آن می‌نهد.

مؤلف کتاب "آزادی و تأمل" یادآور شد: در واقع هگل درصدد است نظام دانش را با منطق تکمیل کند و با پدیدارشناسی روح که از نظر او بخش اول نظام دانش و معرفت است و همچنین منطق و فلسفه طبیعت و فلسفه روح این نظام را تکمیل کند.

استاد فلسفه دانشگاه پوردوی آمریکا در پایان تأکید کرد: فلسفه روح و فلسفه طبیعت نیز نزد هگل به عنوان فلسفه انضمامی مطرح است.