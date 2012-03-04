طرح عراق برای حل بحران سوریه/ از مذاکره با مخالفان تا برگزاری انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام بلندپایه عراق در گفتگو با روزنامه الصباح با بیان اینکه کشورش از اوضاع کنونی سوریه نگران است اظهار داشت: عراق تغییر مسالمت آمیز در سوریه را تایید می کند مشروط بر آنکه این امر از طریق گفتگوهای ملی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این نگرانی وجود دارد که در صورت تغییر، سوریه درگیر مسائل طائفه ای شود و این موضوع بر تمام منطقه خاورمیانه تاثیر خواهد گذاشت.

این مقام عراقی اظهار داشت: عراق به منظور دور کردن سوریه و منطقه از راهکارهای نظامی برای برون رفت از بحران سوریه طرحی را برای حل و فصل مسالمت آمیز بحران این کشور ارائه کرده است، طرحی که مبتنی بر تغییر سیاسی از طریق گفتگوهای ملی است.

وی تصریح کرد: به موجب این طرح ابتدا یک دولت وحدت ملی متشکل از تمامی طیف های ملت سوریه تشکیل خواهد شد که این دولت وظیفه مذاکره با مخالفان را خواهد داشت.

به موجب این طرح، پس از تشکیل دولت وحدت ملی و مذاکره با مخالفان سوری، شورای امنیت قطعنامه ای را درباره عدم دخالت در امور داخلی سوریه صادر خواهد کرد و نمایندگان دولت و مخالفان را به توقف خشونت و درگیری در سوریه تشویق خواهد کرد.

در این قطعنامه همچنین شورای امنیت از طرف های بین المللی و منطقه ای خواهد خواست که تجهیز تسلیحاتی طرف های درگیر در سوریه را متوقف کنند.

پس از این مرحله نیز نمایندگان دولت و مخالفان سوریه به مذاکره مستقیم در داخل سوریه و تحت نظارت اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد روی خواهند آورد.

علاوه براین طرح مذکور از دولت سوریه می خواهد با آزادی های عمومی در کشور و تاسیس احزاب جدید از سوی مخالفان و فعالیت علنی آنها موافقت کند و همچنین زمانی را برای برگزاری انتخابات آزاد و شفاف تحت نظارت سازمان ملل متحد تعیین کند.

این مقام عراقی اظهار داشت که عراق طرح پیشنهادی خود را به برخی کشورهای عربی از جمله تونس، لبنان، مصر، سودان و الجزایر و همچنین روسیه ارائه کرده است و تمامی این کشورها آن را تایید کرده اند.