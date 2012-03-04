فناوریهایی که به مغز نفوذ می کنند/ مرز میان انسان و ماشین محو می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان باور دارند "سرپوش تفکر" جدید می تواند نیروی ابرانسانی ایجاد کرده و قابلیت تمرکز انسانها و یا کنترل ذهنی جنگ افزارها را ارتقا دهند.

گروهی از اخلاقگرایان بریتانیایی درحال بررسی جنبه اخلاقی ابداعاتی هستند که به واسطه استفاده از توانایی های مغزی کاربردی می شوند. هیات اخلاق زیستی "نوفیلد" یا NCB گروه نظارتی را برای ارزیابی خطراتی که چنین فناوری هایی می توانند در پی داشته باشند به وجود آورده اند.

با در نظر گرفتن احتمال درگیری ها و جنگهای آینده این هیات مستقل در تلاش است تا آنچه منجر به محو شدن خطوط و مرزهای میان انسانها و ماشینها می شوند را تعیین کنند. کاربردهای این فناوری ها از طیف گسترده ای، از پزشکی گرفته تا جنگ افزار و ارتقای توانایی های انسانی برخورداراند و برخی از تکنیکهای این فناوری ها از قبیل شبیه سازی مغزی عمیق در حال حاضر مورد استفاده هزاران بیمار قرار گرفته است.

این هیات نظارت در تلاشند تا دریابند آیا گرفتن تصمیمی تحت تاثیر تراشه الکترونیکی که در مغز کار گذاشته شده است می تواند منجر به از بین رفتن حس مسئولیت پذیری در میان کاربران شود؟ به گفته "توماس بالدوین" از دانشگاه یورک که رهبری این مطالعه را به عهده دارد، مداخله درعملکرد مغز همواره بیم و امید را به همراه یکدیگر برانگیخته است؛ امید درمان بیماری های مرگبار و ترس از عواقبی که تلاش برای ارتقای حافظه انسان بیش از آنچه به صورت طبیعی در توان دارد.

NCB که قصد بررسی موضوعات اخلاقی پیشرفتهای جدید در بیولوژی و پزشکی را دارد، بر روی سه بخش از فناوری های نورونی که منجر به تغییر مغز خواهند شد تمرکز خواهد داشت. این بخشها متشکل از سطح مشترک مغز-رایانه، تکنیکهای شبیه ساز نورونی مانند شبیه سازی مغزی عمیق و درمان مبتنی بر سلولهای بنیادین نورونی خواهند بود. این تکنولوژی ها در حال حاضر در مراحل مختلف توسعه قرار دارند تا در درمان بیماری های مختلف از قبیل پارکینسون، افسردگی و سکته مغزی به کار گرفته شوند.

در بخش نظامی نیز از این فناوری ها برای توسعه جنگ افزارها و خودروهایی استفاده می شود که می توان آنها را از راه دور و با استفاده از سیگنالهای مغزی کنترل کرد. همچنین این فناوری در صنعت ساخت بازی های رایانه ای کنترل از راه دور نیز بسیار پرطرفدار و درآمد زا بوده است.

با این همه محققان بر روی نگرانی هایی که درباره ایمنی این فناوری ها و تکنیکهای آزمایشی نیازمند به کاشت قطعات الکترونیکی درون مغز و مسائل اخلاقی که درباره استفاده از این فناوری ها در پزشکی و دیگر زمینه ها وجود دارد تاکید دارند.

بر اساس گزارش تلگراف، بالدوین می گوید در صورتی که سطح مشترک مغز-رایانه برای کنترل هواپیماهای نظامی و یا سلاحهای کشتار کنترل از راه دور مورد استفاده قرار بگیرد، چه کسی مسئولیت پی آمدهای چنین اعمالی را به عهده می گیرد؟ آیا چنین فناوری هایی مرز میان انسان و ماشین را محو نخواهد کرد؟