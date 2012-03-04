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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۱

سهم بیمه ایرانیان در سال 91 اعلام شد

سهم بیمه ایرانیان در سال 91 اعلام شد

مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی سهم بیمه ایرانیان در سال 91 را اعلام کرد.

 محمد باقر هداوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس آخرین آمارهای جمع آوری شده در حال حاضربیش از 4 میلیون و 200 هزار نفر از مردم کشورمان تحت پوشش بیمه ایرانیان هستند.

وی در مورد پرداخت حق بیمه، بیمه ایرانیان تاکید کرد: 4700 تومان مبلغی است که برای سهم بیمه مردم در نظر گرفته شده است وبه منظور رفاه حال مردم و اینکه استقبال بیشتری از بیمه ایرانیان داشته باشند، در سال آینده نیز این مبلغ تغییری نخواهد داشت.
 
مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی گفت: براساس مصوبه دولت 5 درصد سهم بیمه در بیمه ایرانیان از سوی مردم باید پرداخت شود که حدود 4 هزار و700 تومان می شود.
 
اعلام کرد: متقاضیان بیمه ایرانیان در سال 91 می‌توانند با پرداخت این مبلغ حق بیمه، بیمه شده و از مزایای آن بهره مند شوند.
کد مطلب 1550985

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