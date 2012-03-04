سهم بیمه ایرانیان در سال 91 اعلام شد

محمد باقر هداوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس آخرین آمارهای جمع آوری شده در حال حاضربیش از 4 میلیون و 200 هزار نفر از مردم کشورمان تحت پوشش بیمه ایرانیان هستند.

وی در مورد پرداخت حق بیمه، بیمه ایرانیان تاکید کرد: 4700 تومان مبلغی است که برای سهم بیمه مردم در نظر گرفته شده است وبه منظور رفاه حال مردم و اینکه استقبال بیشتری از بیمه ایرانیان داشته باشند، در سال آینده نیز این مبلغ تغییری نخواهد داشت.

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی گفت: براساس مصوبه دولت 5 درصد سهم بیمه در بیمه ایرانیان از سوی مردم باید پرداخت شود که حدود 4 هزار و700 تومان می شود.

اعلام کرد: متقاضیان بیمه ایرانیان در سال 91 می‌توانند با پرداخت این مبلغ حق بیمه، بیمه شده و از مزایای آن بهره مند شوند.