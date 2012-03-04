مشارکت12درصدی مردم روسیه تاکنون/ مدودف رای داد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه راشا تودی در جدیدترین بخش خبری خود با پخش تصاویری از حضور مناسب مردم در انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر داد.

از نخستین چهره های سرشناس روسیه که در انتخابات امروز شرکت کرده اند، "دیمیتری مدودف" رئیس جمهور فعلی این کشور بود. در صورت پیروزی پوتین در انتخابات امروز، مدودف به عنوان نخست وزیر جدید روسیه کار خود را ادامه خواهد داد.

در انتخابات ریاست جمهوری روسیه پنج نامزد برای ورود به کرملین با یکدیگر رقابت می کنند که در میان این چهار نامزد شانس "ولادیمیر پوتین" از بقیه بیشتر است.

چهار نامزد دیگری که در این انتخابات حضور دارند عبارتند از "گنادی روگانوف" از حزب کمونیست، "سرگئی میرونف" رهبر حزب روسیه عادل، "میخائیل پروخوروف" از تاجران معروف و "ولادیمیر ژیرینوفسکی" رهبر حزب لیبرال دموکراتیک روسیه.

در انتخابات امروز 97 هزار حوزه رای گیری در نظرگرفته شده که از این تعداد سه هزار و 374 حوزه در مسکو، سه هزار و 383 حوزه در حومه مسکو و بقیه هم در 84 جمهوری و استان این کشور و حدود 60 کشور جهان قرار دارند.

ناظرانی از اتحادیه اروپا، سازمان ملل، سازمان امنیت و همکاری اروپا بر انتخابات ریاست جمهوری روسیه نظارت دارند.

این شبکه خبری همچنین از ادامه اعتراضات مخالفان پوتین در شهرهای مختلف روسیه در روز گذشته خبر داد. بر اساس اعلام راشاتودی، معترضین اعلام کرده اند که پس از برگزاری انتخابات نیز دست به برگزاری تظاهرات ضد دولتی خواهند زد.