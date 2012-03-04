فرخنده آقایی، نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: گفتگوی طولانی و مفصل با محمد متوسلانی درباره سینمای ایران و 5 دهه فعالیت هنری متوسلانی در سینما و سینمای کمدی ایران، در کتابی به نام «ما سه نفر» تنظیم شده است. در این کتاب به علاوه با منصور سپهرنیا و گرشا رئوفی هم گفتگو کرده‌ام.

وی افزود: این کتاب با حجمی حدود 350 صفحه، مروری است بر آثار سینمای ایران و آثار متوسلانی به عنوان بازیگر و کارگردان در این سینما از زمانی که هنوز سینمای ایران نوپا بوده و به مرور شکل‌ گرفته است. دو سال پیش وقتی منصور سپهرنیا سفری به تهران داشت، مصاحبه‌ای هم با او داشتم و گفتگویی هم با گرشا رئوفی انجام دادم که در این کتاب آمده‌اند، اما سهم بیشتر حجم کتاب به گفتگو با متوسلانی تعلق دارد.

آقایی ادامه داد: محمد متوسلانی، منصور سپهرنیا و گرشا رئوفی در طول 30 سال همکاری مشترک 30 فیلم باهم کار کردند.

بنابراین برای مصاحبه در زمینه با پیشینه سینمای کمدی کشور، افراد بسیار مناسبی بودند که به سراغشان رفتم.

این نویسنده گفت: پس از ارسال کتاب به ارشاد، تعدادی ایراد و مشکل به کتاب وارد شد که با اعمال اصلاحات مربوط به این مشکلات، کتاب دوباره از سوی نشر ققنوس به ارشاد ارسال خواهد شد. امیدواریم کتاب به زودی مجوز بگیرد تا به نمایشگاه کتاب برسد.