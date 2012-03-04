برنامه جدیدی که سیاست حریم خصوصی گوگل را خنثی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، این شرکت برنامه افزودنی ویژه مرورگر مشهور فایرفاکس خود ارائه کرده است که می تواند به صورت آنی شرکتهایی که در حال کنترل جستجوهای کاربران هستند را به کاربر معرفی کند. شرکت موزیلا بلافاصله پس از اینکه شرکت گوگل سیاست حفظ حریم خصوصی خود را با وجود نارضایتی های فراوان اجرایی کرد، این برنامه جانبی را ارائه کرده است.

سیاست جدید گوگل می تواند دریایی از اطلاعات مرتبط با جستجوهای کاربران را به تجارت 28 میلیون دلاری تبلیغات گوگل بیافزاید بدون توجه به این موضوع که ذخیره سازی چنین حجمی از اطلاعات خصوصی می تواند در بسیاری از کشورها غیرقانونی به حساب بیاید.

برنامه افزودنی Collusion به معنی "تبانی" به کاربران اجازه می دهد که پرده ها از چهره شرکتهای تبلیغات در اینترنت که حرکات آنلاین آنها را ردیابی می کنند بردارند. فایرفاکس دومین مررگر محبوب جهان پس از اینترنت اکسپلورر است، جایگاهی که به شدت در معرض تهدید مرورگر کروم شرکت گوگل قرار دارد.

تجارت گوگل بر مبنای تبلیغات ساخته شده است و این شرکت در سال 2010 توانست از این راه 28 میلیارد دلار درآمد داشته باشد. سیاست جدید حفظ حریم خصوصی گوگل به این شرکت اجازه می دهد اطلاعات گوشی های اندرویدی، وب سایت یوتیوب، سرویس جی میل، و موضوعات جستجو شده در مرورگر کروم را در راستای اهداف تبلیغاتی خود مورد استفاده قرار داده و در مسیر ایجاد تبلیغات شخصی سازی شده برای کاربران قدمی به جلو بردارد.

برنامه جدید موزیلا می تواند به کاربر نشان دهد که دقیقا چه شرکتی در حال کنترل موضوعات جستجو شده در مرورگر و موتور جستجوی گوگل است و همچنین می تواند در زمان حقیقی شبکه ای تار عنکبوتی از تعاملات میان شرکتهای تبلیغاتی و دیگر ردیابهای فعالیتهای کاربران را به دقت نمایش دهد.

این شرکت همچنین در نظر دارد پایگاه داده هایی از بدترین مزاحمان اینترنتی را فراهم آورده و اطلاعات آن را در اختیار مخالفان سیاست جدید گوگل قرار دهد. به گفته موزیلا زمانی که نسخه نهایی این برنامه ارائه شود کاربر می تواند اطلاعات شرکتهایی که وی را کنترل می کنند بر روی پایگاه داده های جهانی قرار دهد. سپس تمامی این اطلاعات با یکدیگر ترکیب شده و در اختیار محققان، خبرنگاران و دیگر تحلیل گران قرار خواهند گرفت.

گوگل بدون کوچکترین توجه به اعتراضات بین المللی که نسبت به سیاست جدید حفظ حریم خصوصی این شرکت به وجود آمده بود، این سیاست را در سرتاسر جهان اجرایی کرد. مقامات اتحادیه اروپا نیز طی ایمیلی به "لری پیج" مدیر اجرایی گوگل، این سیاست را تخلفی آشکار از قوانین اروپایی اعلام کرده اند.

از سویی دیگر متخصصان آژانس حریم خصوصی CNIL که وظیفه بررسی عملکرد گوگل را به عهده دارد می گویند توضیح این شرکت درباره چگونگی استفاده این شرکت از اطلاعات خصوصی کاربران به اندازه ای پیچیده و غیر قابل درک است که حرفه ای ترین متخصصان حریم خصوصی نیز در درک آن مشکل دارند.

بر اساس گزارش میل آنلاین، چنین استفاده ای از اطلاعات خصوصی کاربران در بسیاری از کشورها، از جمله اتحادیه اروپا، ژاپن و کره غیر قانونی به شمار می رود و این کشورها نیز اعتراضات خود را به گوگل اعلام کرده اند.