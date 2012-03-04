به گزارش خبرنگار مهر، نخستین همایش جایگاه اخلاق در توسعه ورزش ملی، از ساعت 9 صبح امروز یکشنبه در سالن همایش های موسسه فرهنگی - ورزشی آبفای تهران در حالی آغاز شد که چهره هایی از جمله فروزنده معاون توسعه مدیریت ریاست جمهوری، بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک، محمد حسین انصاریفرد، منصور برزگر، حسین رضا زاده، فریده شجاعی، محمد مایلی کهن، میثم زمان آبادی، شاه حسینی، حمید جاسمیان، علی خسروی، علی نظری جویباری، سعید مظفری زاده، دکتر صدر، حمید استیلی و ... حضور داشتند.

در ابتدای این نشست پرورش مدیر عامل آبفا به حاضران خیر مقدم گفت و سپس فروزنده در جایگاه ویژه قرار گرفت و در خصوص بخش های مثبت اخلاق در ورزش صحبت کرد. در پایان صحبت های وی یونس قربانی کاندیدای تایید صلاحیت نشده فدراسیون فوتبال از وی خواست در جایگاهش بماند تا او سئوالش را مطرح کند.

قربانی با بیان اینکه به صورت غیر قانونی رد صلاحیت شده و فرصت حضور در مجمع را به دست نیاورده است، گفت: بنده این مسئله را به صورت قانونی پیگیری می کنم و حتی شکایت خود را به دفتر مقام معظم رهبری و بازرسی کل کشور اعلام کردم که در این هنگام فروزنده به وی گفت در خصوص انتخابات بهتر است مسئولان فوتبال پاسخگو باشند اما قطعا هر کسی که تخلف کند دستگاه های نظارتی با آن به صورت کامل رسیدگی خواهند کرد اینکه شما به راحتی اعتراض می کنید نشان دهنده فضای آزاد در ایران برای اظهار نظر است.

در ادامه با توجه به اینکه بهرام افشارزاده جلسه ویژه ای داشت با مسئولان برگزاری مراسم با تغییراتی در برگزاری آن از بهرام افشار زاده تجلیل کردند و وی با بیان اینکه باید در ورزش توجه ویژه ای به بحث اخلاقی شود گفت: ورزشگاه های ما مساجدی هستند که در آن ورزشکاران رشد می کنند من به برگزار کنندگان این مراسم تبریک می گویم زیرا در شرایط فعلی بداخلاقی ها باب شده و انعکاس آن در رسانه ها مسئله بدتری است.

وی با بیان اینکه بعضی مواقع صحبت هایی را از زبان مربیان ارشد ایرانی می شنویم که از آنها باورهای دیگری داشته ایم، افزود: باید این نشست ها به صورت کامل توسط رسانه ها منعکس شود تا بازخوردهای مثبتی داشته باشد.

در ادامه مراسم کلیپی از افشارزاده پخش شد که در آن دبیر کل کمیته ملی المپیک در خصوص مرحوم تختی گفت: ایشان در یکی از المپیک ها پرچمدار بودند اما پرچم را به مرحوم سلماسی دادند که این بزرگترین فداکاری اخلاقی برای جامعه ورزش و ورزشکاران است.

در ادامه مراسم حجت الاسلام نقویان استاد حوزه و دانشگاه صحبت کرد و پس از آن از حسین رضا زاده و محمد مایلی کهن تجلیل شد.