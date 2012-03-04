موافقت وزیر اقتصاد با پیشنهاد فروش متمرکز اموال مازاد دولت

اردشیر محمدی در گفتگو با مهر در مورد فروش اموال مازاد وزارتخانه‌ها و بانکها توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: در قوانین بودجه سالیانه فروش اموال مازاد وزارتخانه‌ها توسط خود آنها پیش‌بینی می‌شود.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه فروش اموال مازاد بانکها هم توسط خود آنها انجام می‌شود، افزود: سازمان اموال تملیکی به عنوان یک سازمان تخصصی و حرفه‌ای در فروش اموال منقول و غیرمنقول آمادگی دارد که به نیابت از تمام دستگاه‌های اجرایی اموال مازاد دولت را مدیریت کند.

وی با اعلام آمادگی این سازمان برای فروش اموال مازاد دولت به نیابت از دولت اظهار داشت: اجرای این برنامه منوط به حمایت دولت و مجلس است.

محمدی گفت: معتقدیم که اگر چنین اتفاقی بیافتد می‌توانیم سیستم یکپارچه‌ای از اموال دولت داشته باشیم و در جهت فروش آنها با صرفه جویی در هزینه‌ها اقدام نماییم.

وی ادامه داد: ‌اگر هر سازمان و وزارتخانه‌ای بخواهد فروش اموال مازاد خود را مستقلاً انجام دهد طبیعتاً نیاز به نیروی انسانی و هزینه‌هایی دارد که با اجرای آن‌توسط سازمان اموال تملیکی فروش در یک جا متمرکز شده و باعث کاهش هزینه‌ها خواهد شد.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: اینکه هر دستگاهی خود راساً برای فروش اموال مازاد ش اقدام کند به مصلحت دولت و جامعه نیست.

وی گفت:‌ سازمان اموال تملیکی می‌تواند اطلاعات اموالی که مورد نیاز دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیست را جمع‌آوری کرده و نسبت به فروش آنها اقدام کند.

وی از ارایه پیشنهاداتی در زمینه فروش اموال مازاد وزارتخانه‌ها و باک ها و دریافت موافقت وزیر اقتصاد خبر داد و گفت:‌اگر دولت موافقت خود را با این طرح اعلام کند می توانیم این طرح را به توان یک لایحه تقدیم مجلس کنیم و اگر مصوب شد آمادگی انجام این کار را داریم. محمدی خاطرنشان کرد: انجام این برنامه منافع ملی کشور را در پی خواهد داشت.