به گزارش خبرنگار مهر، کشور ایران برای نخستین بار جهت حضور در مسابقات المپیک 1948 لندن، اعلام آمادگی کرد اما پیش شرط حضور در این تورنمنت مهم داشتن فدراسیون‌های ورزشی مستقل بود.

بنابراین فدراسیون‌ها و از جمله فدراسیون فوتبال در سال 1325 تشکیل شد که علی کنی نخستین رئیس آن بود. یک سال بعد و در ژانویه 1948(بهمن 1326) فدراسیون فوتبال ایران به عضویت فیفا در آمد و در این 65 سال 25 نفر در 34 دوره مدیریتی مختلف بر این فدراسیون ریاست کرده‌اند.

در این سال‌ها علی کنی، محسن حداد، حسین سیاسی، حسین مبشر، مصطفی مکری، حسین سرودی پیش از انقلاب و حسین آبشناسان و ناصر نوآموز و علی کفاشیان پس از انقلاب دو دوره مختلف هدایت فدراسیون فوتبال را برعهده داشتند.

ناصر نوآموز که در دوره (از فروردین 1358 تا مهر 1359) و (از شهریور 1368 تا تیر 1372) ریاست فدراسیون را برعهده داشت، طولانی‌ترین دوران ریاست بر این فدارسیون را بعد از انقلاب به خود اختصاص داده و علی کفاشیان که از 19 دیماه 1386 تا 15 اسفندماه 1390 رئیس این فدراسیون بود، طولانی‌ترین زمان را در یک دوره ریاست برعهده داشته است.

در این بین 10 مدیر پیش از انقلاب و 15 مدیر بعد از انقلاب ریاست فدراسیون را برعهده داشتند که تقریبا هر 18 ماه یکبار این فدراسیون یک مدیر را بر مسند خود دیده است. در زیر اسامی روسای فدارسیون فوتبال در ادوار مختلف آن آمده است:



1- علی کنی (از 1325 تا آبانماه 1329)

2- هدایت گیلانشاه (از آبانماه 1329 تا دیماه 1331)

3- محسن حداد (از بهمن ماه 1331 تا خردادماه 1332)

4- حسین سیاسی (از تیرماه 1332 تا دی‌ماه 1333)

5- محسن حداد (از بهمن‌ماه 1333 تا آبان‌ماه 1334)

6- حسین سیاسی (از آبانماه 1334 تا بهمن‌ماه 1334)

7- علی کنی (از بهمن‌ماه 1334 تا مهرماه 1335)

8- مصطفی سلیمی (از آبان‌ماه 1335 تا اردیبهشت‌ماه 1336)

9- حسین مبشر (از خردادماه 1336 تا شهریورماه 1337)

10- مصطفی مکری (از مهرماه 1337 تا مردادماه 1339)

11- ذبیح الله خبیری (از شهریورماه 1339 تا آبان‌ماه 1340)

12- حسین سرودی (از آبان‌ماه 1340 تا آبان‌ماه 1341)

13- حسین مبشر (از آبان‌ماه 1341 تا دی‌ماه 1345)

14- حسین سرودی (از دی‌ماه 1345 تا بهمن‌ماه 1346)

15- مصطفی مکری (از اسفندماه 1346 تا خردادماه 1351)

16- کامبیز آتابای (از تیرماه 1351 تا شهریورماه 1357)

17- ناصر نوآموز (از فروردین‌ماه 1358 تا مهرماه 1359)

18- هادی طاووسی (از مهرماه 1359 تا مرداد 1360)

19- حسین آبشناسان (از مردادماه 1360 تا بهمن‌ماه 1360)

20- حسین راغفر (از اسفندماه 1360 تا شهریورماه 1361)

21- حسین آبشناسان (از شهریورماه 1361 تا اردیبهشت‌ماه 1362)

22- بهروز صحابه (از اردیبهشت‌ماه 1362 تا شهریورماه 1363)

23- نصرالله سجادی (از مهرماه 1363 تا آبان‌ماه 1365)

24- علی محمد مرتضوی (از آذرماه 1365 تا - آبان‌ماه 1366)

25- محمدرضا پهلوان (از آبان‌ماه 1366 تا شهریورماه 1368)

26- ناصر نوآموز (از شهریورماه 1368 تا تیرماه 1372)

27- محمد صفی‌زاده (از مردادماه 1372 تا فروردین‌ماه 1373)

28- امیر عابدینی (از فروردین‌ماه 1373 تا آبان‌ماه 1373)

29- داریوش مصطفوی (از آبان‌ماه 1373 تا آذرماه 1376)

30- محسن صفایی فراهانی (از آذرماه 1376 تا شهریورماه 1381)

31- محمد دادکان (از شهریورماه 1381 تا خردادماه 1385)

32- کیومرث هاشمی (از تیرماه 1385 تا دیماه 1386)

33- علی کفاشیان (از دیماه 1386 تا اسفندماه 1390 و اسفند 1390 تا..)