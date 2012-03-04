درخشش نوجوانان ایران با کسب 9 مدال رنگارنگ/ خوش جمال فکری برنز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین المللی تکواندو آلمان از جمله تورنمنت های A کلاس تکواندو است که با حضور بیش از 1100 تکواندو کار از 50 کشور در 3 رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان روز گذشته در شهر هامبورگ آغاز شد.
تیم ملی نوجوانان که در دو بخش دختران و پسران خود را برای حضور در نهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان آماده می کند برای سپری کردن یک تورنمنت تدارکاتی در رقابت های آلمان حضور پیدا کرده است. روز شنبه در اولین روز این مسابقات تیم نوجوانان کشورمان 9 مدال رنگارنگ کسب کرد.
در بخش پسران عباس صادقی در وزن منهای 45 کیلوگرم صاحب مدال طلا شد و محمد حسینی نیا در همین وزن نقره گرفت. در وزن منهای 51 کیلوگرم فرشاد خرسندی به نشان برنز دست یافت و علی مهدوی در وزن منهای 59 کیلوگرم با شکست همه رقبا روی سکوی قهرمانی ایستاد و به نشان طلا دست پیدا کرد. میثم ابراهیمی در همین وزن صاحب گردن آویز برنز شد.
همچنین حسین کریمی در وزن منهای 68 کیلوگرم و پوریا عرفانیان در وزن منهای 78 کیلگرم 2 مدال طلای دیگر برای تیم پسران کشورمان کسب کردند. اما در بخش دختران تیم ایران 2 نماینده در دیدار پایانی داشت که حاصل تلاش آنها یک طلا و یک نقره بود.
فاطمه شعبانی نیا در وزن منهای 42 کیلوگرم به مدال طلا دست یافت و زهرا افتخاری در وزن منهای 59 کیلوگرم نقره گرفت. در همین مسابقات تیم بزرگسالان شهرداری تهران نیز حضور داشت که سارا خوش جمال فکری موفق به کسب مدال برنز شد. این رقابت ها روز شنبه در هامبورگ آغاز شد و عصر امروز به پایان می رسد.
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