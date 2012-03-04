درخشش نوجوانان ایران با کسب 9 مدال رنگارنگ/ خوش جمال فکری برنز گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بین المللی تکواندو آلمان از جمله تورنمنت های A کلاس تکواندو است که ‏با حضور بیش از 1100 تکواندو کار از 50 کشور در 3 رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان روز گذشته ‏در شهر هامبورگ آغاز شد.‏

تیم ملی نوجوانان که در دو بخش دختران و پسران خود را برای حضور در نهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان ‏آماده می کند برای سپری کردن یک تورنمنت تدارکاتی در رقابت های آلمان حضور پیدا کرده است.‏ روز شنبه در اولین روز این مسابقات تیم نوجوانان کشورمان 9 مدال رنگارنگ کسب کرد.‏

در بخش پسران عباس صادقی در وزن منهای 45 کیلوگرم صاحب مدال طلا شد و محمد حسینی نیا در همین وزن ‏نقره گرفت.‏ در وزن منهای 51 کیلوگرم فرشاد خرسندی به نشان برنز دست یافت و علی مهدوی در وزن منهای 59 کیلوگرم ‏با شکست همه رقبا روی سکوی قهرمانی ایستاد و به نشان طلا دست پیدا کرد.‏ میثم ابراهیمی در همین وزن صاحب گردن آویز برنز شد.‏

همچنین حسین کریمی در وزن منهای 68 کیلوگرم و پوریا عرفانیان در وزن منهای 78 کیلگرم 2 مدال طلای ‏دیگر برای تیم پسران کشورمان کسب کردند.‏ اما در بخش دختران تیم ایران 2 نماینده در دیدار پایانی داشت که حاصل تلاش آنها یک طلا و یک نقره بود.‏

فاطمه شعبانی نیا در وزن منهای 42 کیلوگرم به مدال طلا دست یافت و زهرا افتخاری در وزن منهای 59 ‏کیلوگرم نقره گرفت. در همین مسابقات تیم بزرگسالان شهرداری تهران نیز حضور داشت که سارا خوش جمال فکری موفق به کسب ‏مدال برنز شد.‏ این رقابت ها روز شنبه در هامبورگ آغاز شد و عصر امروز به پایان می رسد.‏