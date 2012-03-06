عملکرد خراسان در لیگ والیبال از دو روایت/ برنامه سازمان لیگ "سم" بود!

جبار قوچان‎نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر به مشکلاتی که با میزان خراسان در طول مسابقات والیبال لیگ برتر داشت اشاره کرد و اظهارداشت: همه مشکلات‌مان از تشکیل دیرهنگام آغاز شد و اینکه به خاطر همین موضوع نه یارگیری طبق میل‌مان عمل کردیم و نه در آماده کردن و هماهنگ کردن آنها و نتیجه گرفتن.

وی تصریح کرد: به واقع تشکیل تیم میزان خراسان روزی نهایی شد که سازمان لیگ می‎خواست میان انتخاب جدول سیزده تیمی و چهار تیمی اقدام کند و به ما اعلام شد که اگر ثبت نام نکنیم جدول سیزده تیمی تائید و رسانه‎ای می شود. ما در آن شرایط و بدون حامی مالی وارد لیگ برتر شدیم.

سرمربی تیم میزان خراسان با بیان اینکه برای تشکیل تیمش حق انتخاب نداشت، خاطرنشان کرد: وقتی حضورمان در لیگ قطعی شد برای جذب بازیکن اقدام کردیم پس مجبور بودیم از میان بازیکنان جامانده که هنوز جذب دیگر تیم‎ها نشده بودند، انتخاب خود را انجام دهیم. زمانی هم که بازیکنان خود را انتخاب کردیم فرصتی برای آماده و هماهنگ کردن آنها نداشتیم.

قوچان‌نژاد با اشاره به اینکه در ابتدا نام تیمش مشهدالرضا بود، افزود: به خاطر یک موضوع اتفاقی و به دنبال آن نشست با مسئولان موسسه مالی و اعتباری میزان، آنها حمایت مالی تیم را بر عهده گرفتند. حمایت آنها بدون چشم داشت و فقط برای کمک به والیبال خراسان بود.

وی یادآور شد: در هر صورت مشکلات پیش از فصل تاثیر خود را روی روند دیدارهای‎مان در لیگ برتر گذاشت به خصوص اینکه در ابتدای فصل به صورت متوالی با سه تیمی (کاله، سایپا و پیکان) بازی داشتیم که به مرحله پلی‌آف رسیده‎اند. هاوش گنبد و شهرداری ارومیه هم حریفان بعدی ما بودند.

سرمربی تیم میزان خراسان یادآور شد: دیدار با این تیم‎ها از یک طرف و از طرف دیگر انجام دو بازی در هفته که واقعا یک "سم" برای تیم ما بود باعث شد روند خوبی در آغاز مسابقات نداشته باشیم اگرچه سازمان لیگ هم به ناچار و بنا به شرایط مجبور به برنامه ریزی برای برگزاری دو بازی در هفته بود و تقصیری نداشت.

قوچان‌نژاد ادامه داد: البته از تعطیلی مسابقات لیگ برتر که خاطر حضور تیم ملی در جام جهانی بود، برای سروسامان دادن به اوضاع تیم کمک گرفتیم که نتیجه هم داد چون بعد از آن 6 پیروزی متوالی کسب کردیم و تقریبا نیم فصل اول را خوب تمام کردیم اما با آغاز نیم فصل دوم و برنامه دیدارهای سنگین با تیم‎های بزرگ دوباره تحلیل رفتیم.

سرمربی تیم والیبال میزان خراسان از آسیب دیدگی تنها یار کلیدی تیمش (مجتبی غیاثی) به عنوان یکی دیگر از معضلات این فصل یاد کرد و گفت: با این شرایط فقط به این فکر می‎کردیم از انتهای جدول و خطر سقوط به دسته اول فاصله بگیریم.

وی گفت: با این اوصاف عملکرد میزان خراسان در لیگ 90 دو روایت دارد. روایت اول بازی برای بقا درلیگ برتر است که از آن نتیجه گرفتیم اما از این نظرکه نتوانستیم به نسبت موقعیت و جایگاه والیبال خراسان در ایران عنوانی خوب کسب کنیم و حداقل اینگونه پاسخ حمایت‏های حامی مالی خود را بدهیم، عملکرد خوبی نداشتیم واین روایت دوم تیم ماست.

جبار قوچان‏نژاد در پایان گفتگو با خبرنگار مهرتاکید کرد که امسال لیگ امسال پویا و فعال برگزار شد و سطح داوری‎ها نسبت به همیشه بهتر بود ضمن اینکه قصد داریم از حالا برای حضور بدون مشکل در لیگ آتی رایزنی کنیم.