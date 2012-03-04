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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۴

رئیس مرکز سنجش به مهر خبرداد؛

ثبت نام 50 هزار نفر در کنکور ارشد پزشکی/ ثبت نام با تاخیر در 23 اسفند

ثبت نام 50 هزار نفر در کنکور ارشد پزشکی/ ثبت نام با تاخیر در 23 اسفند

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به ثبت نام بیش از 50 هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی گفت: مهلت ثبت نام در این آزمون یکشنبه 14 اسفند پایان می یابد.

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبانی که در آزمون ثبت نام کرده اند می توانند در فرصت باقیمانده نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: فرصت ثبت نام با تاخیر برای داوطلبان در روزهای 23 تا 25 اسفندماه 90 در نظر گرفته شده است که افرادی که در مهلت مقرر در آزمون ثبت نام کرده اند می توانند در روزهای اعلام شده اطلاعات ثبت نامی خود را ویرایش کنند.

وی تاکید کرد البته داوطلبانی که در روزهای 23 تا 25 اسفند ثبت نام می کنند دیگر در آن فرصت امکان ویرایش اطلاعات خود را ندارند. هر داوطلب می تواند تنها یکبار ثبت نام کند و ثبت نام بیش از یکبار تخلف محسوب می شود.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد در 25 شهر و 55 رشته در روزهای اول و دوم تیرماه 91 برگزار می شود.

کد مطلب 1551001

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