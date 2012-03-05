بازداشت یک تروریست در جریان آتش زدن قرآن کریم در قندهار

به گزارش خبرنگار مهر از کابل، "توریالی ویسا" استاندار قندهار در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت که این فرد زمانی در قبرستان عرب‌ هایی که در اثر بمباران هوایی نیروهای امریکایی چند سال قبل کشته شده اند، بازداشت شد که نسخه‌ های قرآن‌کریم را بالای این قبرها گذاشته و با پاشیدن بنزین قصد به آتش کشیدن آنها را داشت.

والی قندهارگفت: که این فرد، به دستور دشمنان اسلام می خواست با این کار حساسیت مردم را برانگیخته و زمینۀ تظاهرات خشونت آمیز را فراهم کند.



"ویسا"همچنان گفت که به نیروهای امنیتی وظیفه سپرده است تا این قضیه را بصورت جدی پیگیری کرده و سازمان‌‌دهنده‌ های اصلی آن را بازداشت نمایند.



قبرستان عرب ها در قندهار مشهور است مکانی که تعداد زیادی ازعرب های وفادار به حکومت طالبان درجریان بمباران های هوای امریکا کشته شدند ودر همان مکان دفن شده اند.