به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، نعیم بیگ نایب رئیس امور عمومی در حلقه اسلامی شمال آمریکا اظهار داشت: این نهاد دینی در راستای تلاشهای خود برای برقراری ارتباط با آمریکایی ها و معرفی دین اسلام و همچنین مسئولیت مسلمانان در راستای رفع باورهای نادرست ستاد معرفی قوانین شرع اسلام را فعال کرده است.

این ستاد از سوی حلقه اسلامی شمال آمریکا با هدف آموزش آمریکایی ها درباره معنای شرع با استفاده از برگزاری همایش، تابلوهای تبلیغات شهری، آگهی های تلویزیونی و رادیویی در 30 تا 35 شعبه این نهاد دینی در سراسر آمریکا فعال می شود.

درجریان برگزاری این ستاد، حلقه اسلامی شمال آمریکا اهمیت گردهمایی سالانه خود را که قرار است در ماه می ( خرداد ماه) در هارتفورد کانکتیکت برگزار شود را یادآوری می کند.

این گروه همچنین یک خط مستقیم نیز برای پاسخگویی به سوالات درباره شرع و اسلام راه اندازی کرده است.

راه اندازی یک پایگاه اینترنتی با عنوان " دفاع از آزادی دینی: درک شرع" نیز از دیگر اقدامات حلقه اسلامی شمال آمریکا بوده که طی آن تلاش می کند به پرسشهای مردم درباره شرع پاسخ دهد. در این پایگاه اینترنتی در بخش سوالات متداول به پرسشهای درباره چیستی و حقیقت شرع اسلام و نحوه تأثیر آن بر افراد پاسخ داده است.

درحالی که قوانین شرع تنها برای مسلمانان قابل اعمال است اما این مسئله در آمریکا در فضای پس از یازدهم سپتامبر به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به یک بحث داغ و حتی مناقشه سیاسی بدل شده است، برخی سیاستمداران با سوء استفاده از این مفهوم تلاش می کنند خود را بیشتر در معرض دید سایرین قرار دهند.

کلارک لومباردی استاد قوانین اسلام در دانشگاه واشنگتن در سیاتل با تأکید بر تغییر ذهنیت عمومی پس از یازدهم سپتامبر اظهار داشت قوانین شرع اسلام پس از یازدهم سپتامبر به یک همهمه سیاسی تبدیل شده است.

پس از آن که بسیاری از احزاب جناح راستی و سیاستمداران آمریکایی نقش قوانین شرع اسلام را در سیستم قضایی کنونی زیر سوال بردند این موضوع به دقت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

قانونگذاران دست کم در 15 ایالت پیشنهادهایی به قضات محلی برای ممنوعیت کاربرد قوانین شرع در رابطه با موضوعات مربوط به ازدواج و طلاق ارائه کرده اند.

این درحالی است که اکبر احمد، رئیس کرسی مطالعات اسلامی دانشگاه آمریکایی در واشنتگن اظهار داشت این پیشنهادها برای ممنوعیت قانون شرع غیر منطقی است چرا که درحال حاضر این قانون در قوانین آمریکا اجرایی نمی شود.