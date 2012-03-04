به گزارش خبرنگار مهر، آبان ماه سال گذشته بود که حاصل 10 سال کار مستمر 300 مولف و مترجم شناخته شده ایرانی در 18 جلد و بیش از 15 هزار صفحه، با 67 هزار مدخل و 20 هزار تصویر در 18 جلد زرکوب منتشر شد.

دانشنامه‌ «دانش‌گستر» زیر نظر کامران فانی، محمدعلی سادات و علی رامین در موسسه علمی - فرهنگی دانش گستر تدوین شد و استادانی چون زنده‌اد ایرج افشار، نصرالله پورجوادی، بهاء‌الدین خرمشاهی و عبدالحسین آذرنگ در مراحل مختلف تدوین این فرهنگ‌ یار و مددکار مجموعه دست‌اندرکاران بودند.

این دانشنامه بزرگترین و کاملترین دانشنامه‌ای است که تاکنون به زبان فارسی منتشر شده و درآن زندگینامه ‌20 هزار نفر از مشاهیر درگذشته و زنده ایران و جهان و 3000 عنوان کتاب برجسته معرفی و شرح داده شده است.

از مهمترین ویژگیهای این دانشنامه انتشار همزمان تمامی 18 جلد آن بود. کاری که تاکنون در ایران مسبوق به سابقه نبود؛ عمده کتابهای مرجع و دانشنامه‌های حجیم ‌یا با تاخیر در انتشار رو به رو بوده‌اند و یا اینکه دوره آنها به صورت ناقص منتشر شد و به پایان خود نرسیده است.



دانشنامه «دانش‌گستر» حاوی تمامی اطلاعات عمومی است که می‌تواند نیاز دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، استادان و تمامی افراد خانواده را برطرف کند و در آن اطلاعات مفیدی در حوزه‌های علمی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی از نام افراد، مکانها، پدیده‌ها و رخدادهای گوناگون در حوزه‌های تاریخ، جغرافیا، ادبیات، موسیقی،‌ سینما، نقاشی، پزشکی، گیاه‌شناسی، جانور‌شناسی، شخصیتهای سیاسی، صنعت، موارد مربوط به امور نظامی و سپاهیگری و صد‌ها موضوع دیگر آمده است.



از ویژگیهای شاخص این دانشنامه،‌ اختصاص مداخلی برای افراد زنده و مشهور در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی است که این ابداعی در دانشنامه‌نگاری محسوب می‌شود و تا پیش از انتشار این اثر در هیچ کتاب مرجع فارسی افراد در قید حیات معروف معرفی نشده‌اند.





سال گذشته و در چاپ اول این مجموعه 18 جلدی در 3500 دوره چاپ و توزیع شد که بهای هر دوره آن 300 هزار تومان بود. حالا با گذشت بیش از یک سال این دوره‌ها رو به اتمام است و مسئولان موسسه علمی – فرهنگی «دانش‌گستر» تصمیم به تجدید چاپ آن دارند.

محمدعلی سادات در این باره به خبرنگار مهر گفت: بیش از 3000 دوره از این دانشنامه به فروش رسیده و کمتر از 500 دوره آن در بازار است و لذا تصمیم به تجدید چاپ آن گرفته‌ایم.

وی در عین حال با اشاره به مشکلات مالی این کار افزود: کاغذ در زمان چاپ اول این دانشنامه 22 هزار تومان بود الان به 45 هزار تومان رسیده است. قیمت فیلم و زینک و مواد لازم دیگر برای چاپ نسخه‌های مصور و رنگی دانشنامه تقریباً دو برابر شده است.

سرپرست دانشنامه «دانش‌گستر» ابراز امیدواری کرد چاپ دوم دوره 18 جلدی این دانشنامه تا نمایشگاه کتاب تهران چاپ و راهی بازار شود.

سادات همچنین از پایان کار حروفچینی نسخه فشرده این دانشنامه خبر داد و گفت: تمام 18 جلد را در یک جلد 1200 صفحه‌ای مصور و سیاه و سفید خلاصه کرده‌ایم و تدوین آن در مرحله عکس‌گذاری است.

به گفته وی در این نسخه فشرده که با هدف استفاده عموم تدوین شده، یک سوم مداخل (20 هزار مدخل از 60 هزار مدخلی کلی) حفظ شده و موارد حذف شده عمدتاً شامل اَعلام، مفاهیم و اصطلاحات علمی است و در عوض اتفاقات یک سال اخیر از جمله انقلاب‌های صورت گرفته در جهان عرب به آن اضافه شده است.

سرپرست دانشنامه «دانش‌گستر» ابراز امیدواری کرد این نسخه هم تابستان سال آینده در بازار عرضه شود و در ادامه هم از تصمیم مسئولان این موسسه دانش‌گستر برای تدوین یک نسخه فشرده دیگر از این دانشنامه پس از انتشار نسخه اخیر که تنها تفاوتش با آن رنگی و لوکس بودن آن است، خبر داد.

سادات همچنین گفت: پیشنهادهایی هم برای تدوین دانشنامه‌های موضوعی مثل کلام و فلسفه، تاریخ، ادبیات و موارد دیگر از این دانشنامه 18 جلدی به ما ارائه شده که در حال بررسی آنها هستیم و اگر مسائل مالی اجازه بدهد، اقدام به این کار هم خواهیم کرد.

این در حالی است که وی پیشتر درباره میزان فروش دانشنامه 300 هزار تومانی «دانش‌گستر» به خبرنگار مهر گفته بود: از فروش فعلی دانشنامه نسبتاً راضی هستم، ولی جامعه باید از این قبیل آثار بیشتر استقبال کند و اجازه بدهد در تیراژ میلیونی چاپ شوند. تدوین دانشنامه «دانش‌گستر» 10 سال طول کشیده ولی هنوز نتوانسته پول کاغذش را دربیاورد!