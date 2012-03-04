به گزارش خبرنگار مهر، آبان ماه سال گذشته بود که حاصل 10 سال کار مستمر 300 مولف و مترجم شناخته شده ایرانی در 18 جلد و بیش از 15 هزار صفحه، با 67 هزار مدخل و 20 هزار تصویر در 18 جلد زرکوب منتشر شد.
دانشنامه «دانشگستر» زیر نظر کامران فانی، محمدعلی سادات و علی رامین در موسسه علمی - فرهنگی دانش گستر تدوین شد و استادانی چون زندهاد ایرج افشار، نصرالله پورجوادی، بهاءالدین خرمشاهی و عبدالحسین آذرنگ در مراحل مختلف تدوین این فرهنگ یار و مددکار مجموعه دستاندرکاران بودند.
این دانشنامه بزرگترین و کاملترین دانشنامهای است که تاکنون به زبان فارسی منتشر شده و درآن زندگینامه 20 هزار نفر از مشاهیر درگذشته و زنده ایران و جهان و 3000 عنوان کتاب برجسته معرفی و شرح داده شده است.
از مهمترین ویژگیهای این دانشنامه انتشار همزمان تمامی 18 جلد آن بود. کاری که تاکنون در ایران مسبوق به سابقه نبود؛ عمده کتابهای مرجع و دانشنامههای حجیم یا با تاخیر در انتشار رو به رو بودهاند و یا اینکه دوره آنها به صورت ناقص منتشر شد و به پایان خود نرسیده است.
دانشنامه «دانشگستر» حاوی تمامی اطلاعات عمومی است که میتواند نیاز دانشآموزان، دانشجویان، معلمان، استادان و تمامی افراد خانواده را برطرف کند و در آن اطلاعات مفیدی در حوزههای علمی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی از نام افراد، مکانها، پدیدهها و رخدادهای گوناگون در حوزههای تاریخ، جغرافیا، ادبیات، موسیقی، سینما، نقاشی، پزشکی، گیاهشناسی، جانورشناسی، شخصیتهای سیاسی، صنعت، موارد مربوط به امور نظامی و سپاهیگری و صدها موضوع دیگر آمده است.
از ویژگیهای شاخص این دانشنامه، اختصاص مداخلی برای افراد زنده و مشهور در حوزههای مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی است که این ابداعی در دانشنامهنگاری محسوب میشود و تا پیش از انتشار این اثر در هیچ کتاب مرجع فارسی افراد در قید حیات معروف معرفی نشدهاند.
سال گذشته و در چاپ اول این مجموعه 18 جلدی در 3500 دوره چاپ و توزیع شد که بهای هر دوره آن 300 هزار تومان بود. حالا با گذشت بیش از یک سال این دورهها رو به اتمام است و مسئولان موسسه علمی – فرهنگی «دانشگستر» تصمیم به تجدید چاپ آن دارند.
نظر شما