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۱۶ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۱۹

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزار مهر-گروه بین تاملل : عناوین مهترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های بین المللی به شرح زیر است.

خاورمیانه:

- پاکستان یک موشک کوتاه برد سطح به سطح را با قابلیت حمل کلاهک هسته ای آزمایش کرد.

- نتانیاهو: اجازه نخواهم داد تا اسرائیل در سایه تهدیدات از سوی ایران باقی بماند.

آمریکا:

- اوباما: ما خواهان حل موضوع هسته ای ایران هستیم و ایران باید مسیر خود را در این حوزه انتخاب کند.

- آمریکا: امیدواریم که روسیه پس از انتخابات توجه خود را به مسئله سوریه معطوف کند.

- نامزدهای حزب جمهوریخواه آمریکا امروز در ادامه انتخابات درون حزبی شانس خود را در 10 ایالت آزمایش می کنند.

- مک کین خواستار حمله هوایی به سوریه شد.

- ونزوئلا اعلام کرد که خواهان ارسال سوخت بیشتری به سوریه است.

شرق آسیا:

- چین پیروزی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه را تبریک گفت.

سازمان های بین المللی:

- کوفی عنان 10 مارس راهی سوریه می شود.

کد مطلب 1551006

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