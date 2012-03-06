عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه:
- پاکستان یک موشک کوتاه برد سطح به سطح را با قابلیت حمل کلاهک هسته ای آزمایش کرد.
- نتانیاهو: اجازه نخواهم داد تا اسرائیل در سایه تهدیدات از سوی ایران باقی بماند.
آمریکا:
- اوباما: ما خواهان حل موضوع هسته ای ایران هستیم و ایران باید مسیر خود را در این حوزه انتخاب کند.
- آمریکا: امیدواریم که روسیه پس از انتخابات توجه خود را به مسئله سوریه معطوف کند.
- نامزدهای حزب جمهوریخواه آمریکا امروز در ادامه انتخابات درون حزبی شانس خود را در 10 ایالت آزمایش می کنند.
- مک کین خواستار حمله هوایی به سوریه شد.
- ونزوئلا اعلام کرد که خواهان ارسال سوخت بیشتری به سوریه است.
شرق آسیا:
- چین پیروزی پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه را تبریک گفت.
سازمان های بین المللی:
- کوفی عنان 10 مارس راهی سوریه می شود.
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