"برنده" از نیمه گذشت/ در انتظار پروانه ساخت دو فیلم سینمایی

سامان استرکی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تاکنون 60 درصد از تصویربرداری این فیلم به پایان رسیده‌است و کار را در ورزشگاه شهید محلاتی دنبال می‌کنیم.

وی درباره فعالیت سینمایی خود افزود: امسال دو فیلمنامه با عنوان‌های "متابولیک" و "راه پله" را برای گرفتن پروانه ساخت ارائه کردیم که تقریبا برای کار اول هشت ماه است که منتظر دریافت مجوز هستیم.

استرکی ادامه ادامه داد: برای "متابولیک" به لحاظ فصلی نیاز به برف داشتیم به همین دلیل یک ماه قبل از جشنواره فجر 20 درصد از سکانس‌های شهری آن را فیلمبرداری کردیم. زیرا فکر می‌کردیم پروانه ساخت را دریافت می‌کنیم. اما هنوز هیچ خبری نیست.

وی عنوان کرد: همچنین برای نگارش "راه پله" که یک اثر اجتماعی است با بنیاد سینمایی فارابی قرارداد نگارش بسته‌ایم. تهیه‌کنندگی هر دو فیلم بر عهده امیر عباس گردان است.

در تله فیلم "برنده" که محصول سیما فیلم است، مهرداد صدیقیان، محمدرضا داوود نژاد، امیر محمد سعیدی، ایلا تهرانی، مهدی باطبی، مهدی بوسلیک، احسان درویش، امیرحسین عباس نزاد و.... بازی می‌.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: در برادر برای گرفتن حق خود به روش‌های خاص و متفاوت روی می‌آورند. به نوعی "برنده" فیلمی ورزشی اجتماعی است و درباره زدوبندهای پشت پرده این ورزش است.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از: فیلمنامه:جواد ستوده نیا، دوباره نویسی، تدوین، کارگردان: سامان استرکی، طراح صحنه: محمد قره گزلو، مدیر تولید:رضا ریاضی، مدیر تصویربرداری:حمید دالوند، صدابردار:علی گراکوهی، طراح گریم: پدرام زرگر و تهیه کننده:علی واجد سمیعی.

سامان استرکی پیش از این کارگردانی فیلم سینمایی «صندلی خالی» را در کارنامه فیلمسازی خود داشته‌است. فیلمی که به رغم استقبال منتقدان جشنواره فیلم فجر نتوانست فرصت اکران عمومی پیدا کند و سرانجام راهی شبکه نمایش خانگی شد.