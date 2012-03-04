مسعود صفوی تهیهکننده مجموعه انیمیشن "شکرستان" با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: چندی پیش مجموعه تازهای از انیمیشن شکرستان ویژه ایام نوروز نوشته شد و هم زمان با نگارش هر یک از قسمتها وارد مرحله تولید نیز شدیم در واقع نگارش و تولید تازهترین قسمتهای از این مجموعهتلویزیونی هم زمان با یکدیگر انجام شد.
وی در ادامه بااشاره به موضوع مجموعه جدید شکرستان گفت: در مرحله اول از ساخت سری جدید شکرستان13 قسمت 25 دقیقهای ویژه ایام نوروز با موضوعاتی مربوط به دید و بازدید، سفر درنوروز و سیزده بدر ساخته ایم. همچنین 52 قسمت از این مجموعه را برای پخش در طول سال آماده کرده ایم و قرار است طبق روال گذشته بابک نظری کارگردان، مهدی اسماعیلی بهعنوان تیم نویسندگان و سعید ضامنی بهعنوان تیم کارگردان در این مجموعه حضورداشته باشند.
تهیهکننده مجموعه "شکرستان" در پایان صحبتهای خود با اشاره به روانه شدن سری دوم عروسکهای این مجموع به بازار اسباببازی کودکان گفت: یازده شخصیت از عروسکهای این مجموعه در بیست و چهار سایز وارد بازار شده است و خوشبختانه برخلاف انتظار، عروسکهای این انیمیشن ایرانی در رقابت با بازار انواع محصولات بن تن و باربی موفق از آب درآمد.
