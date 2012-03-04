مسعود صفوی تهیه‌کننده مجموعه انیمیشن "شکرستان" با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: چندی پیش مجموعه تازه‌ای از انیمیشن شکرستان ویژه ایام نوروز نوشته شد و هم زمان با نگارش هر یک از قسمت‌ها وارد مرحله تولید نیز شدیم در واقع نگارش و تولید تازه‌ترین قسمت‌های از این مجموعهتلویزیونی هم زمان با یکدیگر انجام ‌شد .

وی در ادامه بااشاره به موضوع مجموعه جدید شکرستان گفت: در مرحله اول از ساخت سری جدید شکرستان13 قسمت 25 دقیقه‌ای ویژه ایام نوروز با موضوعاتی مربوط به دید و بازدید، سفر درنوروز و سیزده بدر ساخته ایم. همچنین 52 قسمت از این مجموعه را برای پخش در طول سال آماده کرده ایم و قرار است طبق روال گذشته بابک نظری کارگردان، مهدی اسماعیلی به‌عنوان تیم نویسندگان و سعید ضامنی به‌عنوان تیم کارگردان در این مجموعه حضورداشته باشند.