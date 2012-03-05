فقط اعضای NPT باید در اجلاس کپنهاگ حضور داشته باشند/ رایزنی با فنلاند

مهدی آخوند زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری اجلاس خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای در فنلاند تصریح کرد: در سفری که معاون وزیر خارجه فنلاند به تهران داشت مذاکرات مفصلی طی 2 دور با وی داشتم.

وی با اشاره به اینکه ایران مبتکر طرح خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای در سال 1974 بوده است، گفت: بعد از 4 دهه آنهایی که مدعی خلع سلاح بوده اند به تفکر ایران رسیده اند.

معاون وزیر خارجه اضافه کرد: مذاکرات در رابطه با اجلاس خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای ادامه دارد. ما معتقدیم کشورهای عضو ان پی تی می بایست در کنفرانس شرکت کنند.

آخوند زاده تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو موثر ان پی تی دارای ایده ها و طرح هایی است که در بخش کارشناسی داریم در رابطه با آن کار می کنیم که در مذاکرات بعدی که با فنلاند خواهیم داشت نهایی خواهد شد.