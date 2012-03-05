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۱۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۰

گفتگوی مهر با آخوندزاده؛

فقط اعضای NPT باید در اجلاس کپنهاگ حضور داشته باشند/ رایزنی با فنلاند

فقط اعضای NPT باید در اجلاس کپنهاگ حضور داشته باشند/ رایزنی با فنلاند

معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص برگزاری اجلاس خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای در فنلاند تاکید کرد که مذاکرات در رابطه با اجلاس خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای ادامه دارد و ما معتقدیم کشورهای عضو ان پی تی می بایست در کنفرانس شرکت کنند.

مهدی آخوند زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری اجلاس خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای در فنلاند تصریح کرد: در سفری که معاون وزیر خارجه فنلاند به تهران داشت مذاکرات مفصلی طی 2 دور با وی داشتم.

وی با اشاره به اینکه ایران مبتکر طرح خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای در سال 1974 بوده است، گفت: بعد از 4 دهه آنهایی که مدعی خلع سلاح بوده اند به تفکر ایران رسیده اند.

معاون وزیر خارجه اضافه کرد: مذاکرات در رابطه با اجلاس خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای ادامه دارد. ما معتقدیم کشورهای عضو ان پی تی می بایست در کنفرانس شرکت کنند.

آخوند زاده تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو موثر ان پی تی دارای ایده ها و طرح هایی است که در بخش کارشناسی داریم در رابطه با آن کار می کنیم که در مذاکرات بعدی که با فنلاند خواهیم داشت نهایی خواهد شد.

کد مطلب 1551014

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