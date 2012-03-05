مجید نامجو در گفتگو با مهر در تشریح مهمترین چالش‌های پیش روی برای توسعه انرژی‌های تجدید پذیر در کشور گفت: در حال حاضر هزینه سرمایه‌گذاری برای طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی نیروگاه‌های بادی، خورشیدی و زمین گرمایی بسیار کلان بوده که این موضوع ورود بخش خصوصی به این صنایع تولید انرژی پاک را با مشکلات متعددی روبرو کرده است.

وزیر نیرو همچنین از قیمت و تعرفه خرید تضمینی برق به عنوان یکی دیگر از چالش‌های موجود در این بخش یاد کرد و افزود: در حال حاضر وزارت نیرو هر کیلو وات ساعت برق تجدید پذیر را 130 تومان خریداری می‌کند که این نرخ پاسخگوی سرمایه گذاری کلان بخش خصوصی نیست.

این عضو کابینه دولت دهم از دستورات جدید رئیس جمهوری برای شکسته شدن قفل بانک‌ها به منظور بازنگری تعرفه برق تجدیدپذیر خبر داد و یادآور شد: با مشارکت و همکاری بانک‌ها امکان ارائه تسهیلات بیشتر به سرمایه گذاران بخش خصوصی به منظور تولید برق تجدیدپذیر فراهم می شود.

وی همچنین با اشاره به مشارکت برخی از کشورهای خارجی همچون چین و هند برای بومی سازی صنعت برق خورشیدی و بادی، تصریح کرد: مشارکت خارجی‌ها و ورود تکنولوژی‌های جدید منجر به کاهش هزینه سرمایه گذاری در طراحی، ساخت و راه اندازی نیروگاه‌های بادی و خورشیدی خواهد شد.

یوسف آرمودلی پیشتر با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه باید امکان نصب و راه اندازی پنج هزار مگاوات ظرفیت تولید برق تجدید پذیر در سطح کشور فراهم شود به مهر گفته بود: در حال حاضر یکی از شروط مشارکت بخش خصوصی در طرحهای تولید برق بادی، خورشیدی و ژئوترمال خرید تضمینی برق است.

مدیرعامل سازمان انرژی‌های نو ایران با تاکید بر اینکه مطابق با این طرح پیشنهادی قرار است به ازای هر فروش کیلو وات ساعت برق به مشترکان حدود 20 ریال برای تامین منابع مالی خرید برق تضمینی برق تجدید پذیر اختصاص یابد، تاکید کرده بود: این منابع از محل وصول قبوض برق تامین خواهد شد.