ساخت3 مجتمع آموزشی در تهران/ 15میلیارد تومان اعتبار برای ساخت

امان الله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این سه پروژه با عنوان حیات طیبه یکی در تهران و دو مورد دیگر در شهرستانهای تهران ساخته می شود که هر سه آنها مجهز به امکانات آموزشی، ورزشی، کتابخانه و... است.

وی با بیان اینکه این سه مجتمع آموزشی با رویکرد معماری ایرانی - اسلامی ساخته می شود، بیان کرد: البته مجتمعهای آموزشی دیگری را در دست ساخت داریم اما این سه مجتمع از مابقی کامل تر و مجهزتر است.

مدیراداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس افزود: برای ساخت مجتمع آموزشی با تمام تجهیزات به زمین کافی نیازمندیم که اگر تامین شود مدارس بیشتری می سازیم.

عباسی با اعلام اینکه ساخت این سه مجتمع آموزشی 15 میلیارد تومان هزینه در بردارد، بیان کرد: غیر از این سه مجتمع مجهز، هشت مورد مجتمع دیگر در دست احداث و ساخت داریم که البته مانند آن مجهز نیستند.

ساخت مجتمعهای آموزشی یکی از برنامه های آموزش و پرورش در دو سال گذشته است که طبق آن مدارس ابتدایی،راهنمایی و متوسطه در کنار هم و تحت مدیریت یک شخص تشکیل شود تا دانش آموزان از ابتدا تا انتهای تحصیل خود را در آن بگذرانند.