عربستان در حال پوست اندازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سی ان ان در گزارش تحت عنوان "درون خاورمیانه" می گوید: چهره عربستان سنتی و پادشاهی در حال دگرگونی است و نسل جدید در این کشور ابزار این دگرگونی بشمار می روند.

در این گزارش که با حمایت مالی "بنیاد قطر" تهیه شده سی ان ان می گوید: جوانان عربستان مخالفت خود را با نظامی سنتی این کشور اعلام و خواهان تغییرات در آن هستند.

گزارش که "ریما مکتبی" گزارشگر سی ان ان آن را تهیه کرده آمده است: در عربستان، مبارزه برای تغییرات، بصورت همه جانبه آنلاین از طریق اینترنت و حتی در پشت فرمان ماشین وجود دارد.

"ثمر فتانی" یک روزنامه نگار زن عربستانی با اشاره به مبارزه زنان برای بدست آوردن حقوقشان از جمله حق رانندگی می گوید: اینکه زنان به دنبال حقوق مسلم خود باشند بر خلاف قوانین و مقررات اسلامی نیست.

همچنین در گزارش جوانانی که برنامه های را برای ارائه به مردم تهیه می کنند از روند تغییرات ابراز خوشحالی می کنند و خواهان اطلاع رسانی چنین تغییرات از طریق روزنامه های محلی و ملی به تمامی مردم هستند.

در همین رابطه عربستان در ماههای گذشته در دو بعد شاهد ناآرامی های مهم بوده است. از یک سو مردم این کشور خواهان تغییرات اساسی برای دستیابی به حقوق اولیه و اساسی خود بودند و از سوی دیگر زنان این کشور نیز در اعتراض به قانون "منع عرفی" رانندگی خود در خیابان ها، با نشستن در پشت فرمان ماشین اعتراضاتشان را به هیئت حاکمه ابراز کردند.

در عین حال مقام های عربستان بیم از آن دارند که بیداری مردمی عربی در خاورمیانه به این کشور نیز کشیده شود و این مسئله می تواند معالات قدرت را در منطقه دچار تغییرات بنیادین کند.