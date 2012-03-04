توقف ارز دانشجویی یا پرداخت حواله/ وزارت علوم شانه خالی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مسلمی نائینی - معاون بورس و امور دانشجویان خارج از کشور در پاسخ به مهر درباره آخرین وضعیت پیگیری این وزارتخانه برای ارائه ارز به دانشجویان، گفت: مسئول پیگیری ارز تحصیلی دیگر وزارت علوم نیست و این موضوع را دانشجویان باید از طریق بانک مرکزی پیگیری کنند.

وی تأکیدکرد: وزارت علوم پاسخگو نیست و بانک باید به دانشجویان پاسخ دهد.

درحالیکه وزارت علوم از مسئولیت این موضوع شانه خالی می کند، براساس اعلام برخی دانشجویان متقاضی ارز، بانک ها نیز از اعطای ارز خودداری می کنند و طی اطلاعیه هایی اعلام کرده اند که ارز دانشجویی در حال حاضر ممنوع و متوقف شده است.

بر اساس گفته های دانشجویان یا خانواده هایشان، بانک مرکزی به تازگی در اقدامی دیگر به تمام بانکها اعلام کرده نباید ارز دانشجویی در اختیار دانشجویان قرار گرفته شود.

از سوی دیگر برخی از دانشجویان اعلام کرده اند که در مراجعات روز گذشته خود به بانکهای ملی، تجارت و پارسیان به آنان اعلام شده که تنها از طریق حواله می توانند این ارز را دریافت کرد که تبدیل آن به ارز نیز با مشکلاتی مواجه خواهد بود.