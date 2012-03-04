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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۹

اخبار انتخابات آمریکا/

پیروزی میت رامنی در واشنگتن/ آمادگی فیلها برای "سه شنبه بزرگ"

پیروزی میت رامنی در واشنگتن/ آمادگی فیلها برای "سه شنبه بزرگ"

میت رامنی با پیروزی بر دیگر رقبای جمهوریخواه خود در ایالت واشنگتن یک گام دیگر به رقابت با اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک تر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، "میت رامنی" نامزد جمهوریخواه با بدست آوردن بیش از 37 درصد از آرای ایالیت واشنگتن توانست یک گام دیگر به حضور در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک تر شود.

بر این اساس در این ایالت "ریک سنتروم" رقیب اصلی رامنی تنها 24 درصد از آرا را از آن خود کرد. اما مسئله غیرمنتظره جای گرفتن "ران پل" دیگر نامزد جمهوریخواه در جایگاه دوم بود که توانست با 25 درصد آرا بالاتر از سنتروم قرار بگیرد.

در جایگاه چهارم نیز "نیوت گنگریچ" با 11 درصد قرار گرفت که به نظر می رسد دیگر  شانسی برای معرفی به عنوان نامزد اصلی جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری نداشته باشد.

از سوی دیگر، نامزدهای جمهوریخواه از همین امروز خود را برای رقابت روز سه شنبه که طی آن احتمالا نامزد اصلی جمهوریخواهان معرفی می شود آماده می کنند.

کد مطلب 1551021

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