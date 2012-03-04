به گزارش خبرنگار مهر، عزیز محمدی در حاشیه نخستین همایش جایگاه اخلاق در توسعه ورزش ملی ضمن بیان مطلب فوق گفت: در مورد لابی های صورت گرفته برای انتخابات فردای فدراسیون فوتبال من مطمئنم اعضای مجمع فوتبال آدم های توصیه پذیری نیستند و بر اساس توانایی های افراد به آنها رأی می دهند.

وی ادامه داد: برنامه های ما 3 نفر و توانایی های کاریمان برای همه کاملا مشخص است، من از سال 74 در سطح بالای فوتبال در باشگاه ها و فدراسیون فعالیت می کنم، کفاشیان 30 سال در ورزش است و قریب هم مدیرعامل باشگاه بزرگ استقلال بوده و قطعا همه شناخت کاملی از توانایی های ما دارند.

رئیس سازمان لیگ و کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: نگران انتخابات نیستم و کناره گیری هم نمی کنم.

وی با اشاره به صحبت امام خمینی (ره) در مورد اینکه میزان رأی ملت است، افزود: طبق نظرسنجی های مختلف شانس من بیشتر از دو کاندیدای دیگر برای ریاست فدراسیون فوتبال است فکر می کنم با توجه به احترامی که برای دوستان قائلم فوتبالی ها بیشتر من را برای این پست بهتر و تأثیرگذارتر می دانند.

عزیزمحمدی در پایان در مورد اینکه اگر رئیس شود سمت مهدی تاج در فدراسیون فوتبال چه خواهد بود؟ گفت: راجع به این قضیه بعدا صبحت خواهم کرد.