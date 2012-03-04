پیگیری حقوقی باغ قلهک ادامه دارد/ توزیع رایگان یک میلیون نهال در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد مختاری در نشست خبری روز درختکاری که پیش از ظهر یکشنبه در بوستان گفتگو برگزار شد با بیان اینکه در هفته درختکاری یک میلیون نهال از گونه های مثمر و غیر مثمر در 123 بوستان شهر تهران توزیع می شود، گفت: این نهالها به صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار می گیرد همچنین کیسه های کود و بروشورهای آموزشی نیز در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

وی با اشاره به ساماندهی یک بزرگراه و یک خیابان در ایام عید نوروز گفت: خیابان ولیعصر که یکی از سرمایه های ملی شهر ماست در طرح استقبال از بهار بازسازی و ساماندهی می شود.



مختاری با بیان اینکه ساماندهی درختان این خیابان از گونه چنار است گفت: کارگروه ساماندهی خیابان ولیعصر که متشکل از شهرداران چهار منطقه 1، 3 ، 6 و 11 است تشکیل شده تا زیر نظر این ستاد واکاری های درختان انجام شود.



مدیرعامل سازمان پارک ها ادامه داد: این پروژه از میدان تجریش تا راه آهن دوماهه به سرانجام می رسد و تلاش شده از درختان هشت ساله در واکاری استفاده شود.



وی از ساماندهی بزرگراه چمران حدفاصل پل یادگار امام تا بوستان ولایت خبر داد و گفت: بر اساس این پروژه دو طرف این بزرگراه درختان چنار کاشته می شود که تاکنون قسمت غربی شهید چمران تا ملاصدرا این پروژه انجام شده و تا پایان فروردین ماه سال 91 به اتمام می رسد.



مختاری با اشاره به آب رسانی فضای سبز شهر تهران گفت: در حال حاضر تمامی فضاهای سبز شهر تهران با آب غیر شرب آبیاری می شود و به جز 155 قنات فعال 450 چاه نیز توسط شهرداری برای آبیاری فضاهای سبز شهری حفر شده است.



وی در ادامه با اشاره به ایجاد فضاهای سبز در بدنه بزرگراهها گفت: در سال گذشته بزرگراههای باکری، چمران، همت ، زین الدین و آزادگان فضای سبز عمودی شان ایجاد و در سال آینده طراحی فضای سبز عمودی بزرگراه امام علی (ع) در دستور کار قرار دارد.



مختاری با اشاره به افزایش سرانه فضای سبز شهر تهران گفت: در حال حاضر سرانه فضای سبز شهر تهران 14 متر است که تا سال آینده به حداقل استاندارد بین المللی یعنی 15 تر می رسد.



وی همچنین خبر از اتمام پروژه پارک مینیاتوری تا شهریور سال آینده خبر داد و گفت: 75 درصد محوطه سازیها انجام شده و ماکت 12 اثر هنری که ثبت جهانی شده اند نیز در حال انجام است.



مختاری در خصوص قطع شبانه درختان پایتخت گفت: کمیسیون ماده 7 تاکنون اجازه قطع هیچ درختی را صادر نکرده است اما در زمینه پروژه های عمرانی درختان در فصل زمستان که فصل خواب آنهاست توسط دستگاه ویژه جابه جا می شوند و قبل از جابه جایی هرس شده برای همین برخی گمان می کنند این درختان قطع شده اند.



وی تاکید کرد: قطع درخت ما قتل یک انسان است و هیچ مسئولی در فضای سبز شهر تهران مجوز این کار را صادر نکرده است اما ممکن است شبانه افراد سودجو در منازلشان این کار را انجام دهند.



مختاری در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده باغ قلهک گفت: شهرداری پیگیریهای حقوقی لازم را در این زمینه انجام می دهد.



وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر در خصوص توسعه بوستانهای بانوان در سطح شهر تهران گفت: 4 پارک بهشت مادران، پردیس، نرگس و شهربانو ویژه بانوان به بهره برداری رسیده و دو بوستان دیگر نیز در دست طراحی داریم.



مختاری در خصوص تملک باغ های کن گفت: 900 هکتار باغات کن تملک شده و اولین باغ ایرانی با نام مستوفی الممالک با درختان 250 ساله خرداد ماه سال آینده افتتاح می شود.



وی در پایان از افتتاح 2 هزار و 300 هکتار از پروژه کمربند سبز تهران در شمالغرب تهران خبر داد و گفت: دهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه نیز اردیبهشت ماه امسال برگزار شد.