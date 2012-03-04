بودجه نظامی چین افزایش پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانسه 24، دولت چین اعلام کرد که در سال 2012 بودجه نظامی این کشور 11.2 درصد افزایش پیدا کرده است.

افزایش این میزان در حالی است که میزان هزینه های نظامی چین یکی از تنش های مهم در روابط پکن و واشنگتن بوده است.

آمریکا چین را متهم به عدم شفافیت در بودجه نظامی خود می کند و خواهان آن است تا این کشور ابهامات موجود در بوجه ارتش خود را شفاف تر کند.

چین دردفاع از سیاست های نظامی خود اعلام کرده که بودجه نظامی آمریکا چندین برابر بودجه نظامی چین است و این مسئله نیز یکی از نگرانی‌های پکن است.