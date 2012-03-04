  1. بین الملل
  2. سایر
۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۴۸

صدور حکم بازداشت وزیر دفاع سودان/ تاکید البشیر بر دفاع از سودان

صدور حکم بازداشت وزیر دفاع سودان/ تاکید البشیر بر دفاع از سودان

رئیس جمهور سودان در واکنش به صدور حکم بازداشت وزیر دفاع این کشور از سوی دادگاه جنایی بین المللی به دفاع از سودان متعهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس 24، عمر البشیر رئیس جمهور روز گذشته با سخنرانی در میان طرفداران خود اقدام اخیر دادگاه جنایی بین المللی مبنی بر صدور حکم بازداشت "عبدالرحیم محمد حسین" را محکوم کرد.

وی در ادامه با اشاره به شورشیان ایالت کردفان اعلام کرد که از سودان در مقابل دشمنان این کشور دفاع خواهد کرد. طرفداران عمر البشیر در این مراسم با رقص و پایکوبی حکم دادگاه بین المللی درباره مقامات سودان را به سخره گرفتند.

دادگاه جنایی بین المللی عبدالرحیم حکم بازداشت محمد حسین وزیر دفاع سودان را به اتهام کشتار شورشیان دارفور صادر کرده است.

نیروهای سودان از ژوئن 2011 در حال مبارزه با شورشیان ایالت کردوان هستند و همچنین از سپتامبر سال گذشته میلادی نیز در حال مقابله با شورشیان ایالت نیل آبی هستند. این 2 ایالت از مناطق درگیر در مرزهای سودان و سودان جنوبی است.

کد مطلب 1551027

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها