صدور حکم بازداشت وزیر دفاع سودان/ تاکید البشیر بر دفاع از سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس 24، عمر البشیر رئیس جمهور روز گذشته با سخنرانی در میان طرفداران خود اقدام اخیر دادگاه جنایی بین المللی مبنی بر صدور حکم بازداشت "عبدالرحیم محمد حسین" را محکوم کرد.

وی در ادامه با اشاره به شورشیان ایالت کردفان اعلام کرد که از سودان در مقابل دشمنان این کشور دفاع خواهد کرد. طرفداران عمر البشیر در این مراسم با رقص و پایکوبی حکم دادگاه بین المللی درباره مقامات سودان را به سخره گرفتند.

دادگاه جنایی بین المللی عبدالرحیم حکم بازداشت محمد حسین وزیر دفاع سودان را به اتهام کشتار شورشیان دارفور صادر کرده است.

نیروهای سودان از ژوئن 2011 در حال مبارزه با شورشیان ایالت کردوان هستند و همچنین از سپتامبر سال گذشته میلادی نیز در حال مقابله با شورشیان ایالت نیل آبی هستند. این 2 ایالت از مناطق درگیر در مرزهای سودان و سودان جنوبی است.