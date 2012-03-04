تحریم های اسرائیل ساکنان غزه را از امید به آینده باز نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، بی بی سی در این گزارش به تلاش جوانان نوار غزه اشاره می کند و می گوید: بیکاری در نوار غزه 55 درصد است، اما این شرایط و محاصره شدید آن از سوی اسرائیل هنوز نتوانسته به طور کامل جوانان غزه را در پیگیری اهداف خود در ورزش باز دارد.

در این گزارش آمده است: جوانان در نوار غزه بر آن هستند تا با حرکات ورزشی و نمایشی آمادگی خود را حفظ کنند اما محاصره نوار غزه برنامه های بلند پروازانه آنها را تحت تاثیر قرار داده است.

بی بی سی می گوید: با وجود چنین تاثیرات منفی یک نفر از جوانان غزه تلاش دارد تا با تمریناتی به المپیک لندن راه یابد. وی که "نادر المصری" نام دارد نمی خواهد اجازه دهد تا اوضاع و شرایط بوجود آمده رویاهایش را از بین ببرد و تلاش دارد تا با تمرینات سخت در المپیک 2012 شرکت کند. او سریعترین دونده در نوار غزه است. مکان های بسیاری برای تمرین دارد اما کسی وجود ندارد که با او تمرین کند.