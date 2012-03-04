وحدت را بر محور ولایت حفظ خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده منتخب مردم طبس، فردوس، بشرویه و سرایان با تقدیر از حضور گسترده مردم در انتخابات 12 اسفند اظهار داشت: مردم شهیدپرور حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه همگام با سراسر کشور بار دیگر با حضور 95 درصدی و پرشور خود در نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در پای صندوق های اخذ رأی ثابت کردند، همچنان در پاسداری از آرمانهای امام راحل و پیمودن راه شهدای گران سنگ انقلاب اسلامی ثابت قدمند و بنابر فرمایش مقام معظم رهبری، در این راه، انگیزه ای تمام ناشدنی دارند.

وی ضمن تبریک حضور حماسی ملت قهرمان ایران اسلامی به ساحت مقدس امام زمان(عج) و پیشگاه مقام عظمای ولایت، افزود: بر خود لازم می دانم از کلیه دست اندرکاران انتخابات اعم از نیروهای مردمی، دستگاه های اجرایی، نظارتی، انتظامی، امنیتی و نیز حماسه سازان واقعی آزمون خطیر انتخابات یعنی آحاد مردم حوزه انتخابیه، اعم از خانواده های معظم شاهد و ایثارگر، ائمه جمعه، روحانیت معظم و اقشار مختلف مردم و رقبای انتخاباتی دیروز و رفقای کاری امروز تقدیر و تشکر کرده و امیدوارم این امانت را که از طرف مردم شهیدپرور و همیشه در صحنه به اینجانب واگذار شده به نحو مطلوب و آن طور که مورد رضایت خداوند متعال باشد، حفاظت کرده و مدافع حق شما مردم شریف باشم .

عبدالله زاده ادامه داد: اینک که توجه شما مردم فهیم و بصیر حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه به منویات مقام معظم رهبری و لبیک به ندای آن رهبر فرزانه با حضور حداکثری، رویاهای دشمنان را به خوابی پریشان و آشفته مبدل ساخت و برگ زرین دیگری در خاطرات شیرین انقلاب اسلامی افزود، به شکرانه این حضور حماسی، سر بر آستان حضرت حق می سائیم و به پاسداشت آن، روحیه "وحدت بر محور ولایت" را برای همیشه در سطح حوزه انتخابیه حفظ خواهیم کرد.

وی خطاب به مردم طبس بیان داشت: از این که مسئولیت خطیر نمایندگی را به این حقیر واگذار کرده و اینجانب را به عنوان امین و نماینده خود در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب کرده ‌اید سپاسگزارم و امیدوارم بتوانیم در کنارهم با وحدت و همدلی سرزمینی در خور شأن ملت صبور و قدرشناس حوزه انتخابیه بسازیم.