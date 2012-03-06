کسب یک امتیاز برابر الهلال ارزشمند است/ کار پرسپولیس در عربستان سخت است

حمید استیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد بازی تیم فوتبال پرسپولیس مقابل الهلال عربستان ضمن بیان مطلب فوق گفت: پرسپولیس بازی بسیار سختی را پیش رو دارد، خصوصا اینکه با یکی از تیم های قدرتمند آسیا باید در عربستان به میدان برود.

وی ادامه داد: با توجه به حذف تیم ملی عربستان و نگاه مردم و فوتبال دوستان این کشور به موفقیت تیم های باشگاهی خود در آسیا کار پرسپولیس به مراتب سخت تر خواهد بود اما با برنامه ریزی خوبی که مدیران این باشگاه دارند امیدوارم سرخپوشان با دست پر به میدان بازگردند.

سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: به نظر من کسب یک امتیاز هم در ریاض ارزشمند است اما پرسپولیس توانایی های بالایی دارد و قطعا پیروزی در آن مسابقه مهم بسیار ارزشمند تر بوده و می تواند به موفقیت های آینده این تیم کمک کند.

استیلی در پایان گفت: مقوله اخلاق در ورزش کمرنگ شده، زیرا نتایج همه مسائل را در فوتبال ایران تحت الشعاع قرار داده، قطعا توجه ویژه به مسائل اخلاقی می تواند زمینه ساز پیشرفت بیشتر فوتبال کشورمان شود.

دیدار تیم‌های فوتبال الهلال عربستان و پرسپولیس ایران در هفته نخست از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 21 فردا چهارشنبه در ورزشگاه ملک فهد ریاض برگزار می‌شود.