حماسه حضور مردم در انتخابات کمر استکبار را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم صابر صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مردم با حضور خود در پای صندوق های رأی بار دیگر پیوند عمیق ملت با ولایت و امامت را آشکار ساختند اظهار داشت: گلهای معطر وحدت اسلامی ایران در 12 اسفندماه شکوفا شد.

وی همچنین ضمن تقدیر از حضور مردم ابراز داشت: شکر این نعمت را نتوان گفت و بحق این مردم شایسته بهترین تکریم و خدمت هستند و سزاوارست منتخبین مردم، کمر همت را جهت ارائه خدمت بی منت به ملت، پیشه خود سازند.

نماینده ولی فقیه در جهادکشاورزی چناران خطاب به کاندیداهائی که رأی نیاوردند؛ تأکید کرد: سزاوار است کاندیداهایی که به حد اخذ مسئولیت نمایندگی نرسیده اند، خداوند متعال را سپاس گویند زیرا از برکات و ثواب حضور در عرصه خدمت بهره مند شده و مسئولیت سنگین امانت داری مردم بر دوش آنها نخواهد بود و میدان همیاری با مردم برای آنها باز است.

وی تصریح کرد: کسانی هم که کوله بار مسئولیت نمایندگی روی دوش او قرار دارند یاری کنند تا اینکه این امانت نظام جمهوری اسلامی ایران که مقدمه برای حکومت جهانی آن بزرگواراست به حضرت صاحب زمان (عج) تحویل شود.