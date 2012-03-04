آغاز ثبت نام کاردانی پودمانی غیرحضوری دانشگاه علمی کاربردی از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان جدید ثبت‌نام در دوره کاردانی علمی کاربردی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده و همچنین دانشجویان دوره‌های قبل باید در زمان مقرر با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور نسبت به خرید کارت اعتباری و دفترچه راهنمای ثبت‌نام به مبلغ 50 هزار ریال اقدام کنند.

داوطلبان پس از مطالعه دفترچه باید به سامانه ثبت‌نام اینترنتی دوره کاردانی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده به آدرس http://reg.uast.ac.ir مراجعه و ثبت ‌نام کنند. این دوره شامل 12 پودمان با رویکردهای مهارتی متنوع مانند حقوق خانواده، مشاوره ‌خانواده، روانشناسی و تعلیم و تربیت کودکان، اقتصاد و برنامه‌ریزی خانواده، آداب معاشرت و همسرداری و جمعیت، بهداشت و فوریت‌های پزشکی، مجموعه‌ای جامع از مهارت‌های علمی کاربردی را در اختیار اعضاء خانواده قرار می‌دهد.

در این میان برخی پودمان‌های اختیاری نظیر دکوراسیون و تزئینات داخلی، پرورش گلهای زینتی، آشپزی و سفره‌آرایی و کاربری کامپیوتر بر غنا و تنوع این دوره افزوده است و دانشجویان این دوره با امکان انتخاب دو پودمان هم‌زمان در هر پودمان تحصیلی، حداقل در 3 سال امکان کسب همه مهارت‌ها را داشته و به دریافت مدرک رسمی کاردانی علمی کاربردی پودمانی در دوره مدیریت خانواده از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی نایل می‌شوند و امکان ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را در تمامی دانشگاهها خواهند داشت.

پودمانها در قالب لوح فشرده به همراه جزوه یا کتاب قابل ارایه و شهریه ثبت‌نام در هر یک از پودمان های آموزشی این دوره برای ورودی های نیمسال اول تحصیلی 82-1381 تا قبل از نیمسال اول تحصیلی 88-1387 مبلغ 330 هزار ریال بوده و شهریه هریک از پودمان های آموزشی این دوره برای ورودی های نیمسال اول تحصیلی 88-1387 به بعد مبلغ 363 هزار ریال اعلام شده است.

تنها شرط پذیرش در این دوره داشتن مدرک دیپلم دوره متوسطه بوده و هیچ‌گونه شرط دیگری از جمله معدل، جنسیت و سن وجود ندارد، همچنین این دوره فاقد معافیت تحصیلی است.