لزوم تدوین فن دفاع در کشور/ سال 91 سال پرچالش وکالت

به گزارش خبرنگار مهر، علی ادیبی صبح یکشنبه در مجمع عمومی کانون مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه با بیان اینکه سیستم وکالت کشور هنوز نتوانسته است چارچوبی برای دفاع در کشور تبیین کند، گفت: باید فن دفاع بر اساس اصول روانشناختی و اخلاق تبیین و به وکلا آموزش داده شود.

وی نا آشنا بودن وکیل به فن دفاع را یکی از علل خوب دفاع نکردن موکل عنوان کرد و افزود : باید رفتار سازمانی ، نحوه رفتار با موکل و نحوه دفاع در این حوزه به وکلا آموزش داده شود.

ادیبی با تاکید بر اینکه باید وکالت به سمت تخصصی شدن پیش رود افزود: هم اکنون بسیاری از جرائم در قالب فضای مجازی صورت می گیرد در حالی که بسیاری از وکلا هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارند.

وی تصریح کرد: باید وکالت در ایران از پیله سنتی خود خارج شود در غیر این صورت در آینده نه چندان دور دچار مشکل خواهد شد.

معاون اجرایی مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه در ادامه سال 91 و 92 را سالهای پرچالش وکالت در کشور خواند و گفت: ادغام یک بحث جدی است که حتما در دو سال اینده اجرایی می شود و از هم اکنون باید وکلا با ساماندهی در قالب تشکیلات ، خود را برای این تحول عظیم آماده کنند.

ادیبی با بیان اینکه مجلس نهم تعیین کننده وضعیت وکالت در کشور خواهد بود گفت: تصمیم درباره قانون ادغام و چند و چون آن در این مجلس گرفته خواهد شد.

وی افزود: متاسفانه هم اکنون وکلا به دلیل مشکل معیشتی مجبورند در پرونده های زیادی وکالت کنند حتی اگر حق نباشد.

ادیبی تصریح کرد: وکلا تنها صنفی هستند که از حق مردم خوب دفاع می کنند ولی از حق خودشان دفاع نمی کنند.

وی در ادامه با انتقاد از تمرکز وکالت در دادگستری افزود: این امر سبب شکل گیری برخی روابط می شود.

ادیبی با بیان اینکه باید وکالت از دادگستری به سطح جامعه راه یابد گفت: جا افتادن بحث وکالت در سطح جامعه از تشکیل تعداد زیادی از پرونده ها در محاکم جلوگیری می کند.

وی تصریح کرد: از 56 سال پیش تا کنون که قانون وکالت در کشور تصویب شده است هنوز کار مهمی در این بخش صورت نگرفته است.

ادیبی ابراز امیدواری کرد: با تصویب قانون ادغام وکالت به سمت و سوی برداشتن گامهای بلند در کشور حرکت کند.