به گزارش خبرگزاری مهر، سعید افشار ناردی گفت: کل برگه های رأی داخل صندوقها 15 هزار و 270 رأی شمارش شد که از 44 شعبه به همین منظور اخذ شد.

وی افزود: 34 مورد از شعبات در بخش مرکزی و 10 مورد در بخش ارجمند مستقر شده بودند که از این تعداد 15 مورد در شهر فیروزکوه و 19 مورد دیگر در روستاهای بخش مرکزی بوده است.

مقام سوم المپیاد مخترعان به مخترع دانشگاه آزاد شهرری رسید

مخترع دانشگاه آزاد شهرری موفق به کسب مقام سوم در دومین المپیاد مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان شد.

"سید مسعود هاشمی" از مخترعان واحد شهرری موفق شد اختراع خود را تحت عنوان "تثبیت نانو فتوکاتالیست Tio2" با استفاده از حلال پخش کننده الکلی بر روی سطوح پلیمری برای تصفیه پسابهای رنگی در دومین المپیاد مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی ثبت کند.

همایش "همسران صبور" در تهران برگزار می شود

مراسم تجلیل از همسران جانبازان دو چشم نابینای دفاع مقدس همزمان با 22 اسفندماه سالگرد تأسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تحت عنوان همایش "همسران صبور" برگزار می شود.

این مراسم به همت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ و با همکاری اداره ایثارگران ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانه نور برگزار خواهد شد.

در این مراسم از 110 همسر جانباز دوچشم مجروح هشت سال دفاع مقدس کشورمان با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل خواهد شد.

همایش تبیین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در ری برگزار شد

همایش تبیین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در محل کانون فرهنگی تربیتی سمیه(س) ناحیه یک شهرری برگزار شد.

در این همایش که مدیران کلیه مقاطع تحصیلی، نماینده معلمان واحدهای آموزشی، مسئولان و کارشناسان اداری حضور داشتند، مراحل شکل گیری و تدوین محتوای سند و پروژه های مقدماتی آن تبیین شد.

استفاده از روشهای نوین مدیریتی برای اجرای قانون مدیریت خدمات

مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری تهران و دبیرکارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری استانداری تهران بر لزوم همکاری و هم سویی هر چه بیشتر اعضای کارگروه در پیشبرد اهداف و تصمیمات کارگروه تخصصی تأکید کرد.

اکبر هوشمند در دومین نشست کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری استان تهران گفت: بهبود بخشیدن به روند انجام کار و خدمات رسانی در دستگاههای اجرایی در راستای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و ده برنامه تحول در نظام اداری کشور مستلزم استفاده از روشهای نوین مدیریتی و بکارگیری از مدلهای مختلف علمی و اصلاح فرایندهاست.