خراسان جنوبی میزبان همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم کریمی صبح یکشنبه در نشست خبری، اظهار داشت: همایش کشوری پژوهشی در توسعه سلامت به مدت سه روز از 16 لغایت 18 اسفند ماه جاری برای نخستین بار در استان برگزار می شود.

رئیس همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت به محورهای برگزاری این همایش اشاره کرد و گفت: این همایش در محورهای پژوهش در سلامت خانواده و محیط، بیماری های غیر واگیر، بیماری های عفونی و گرمسیری، تحقیقات بنیادی در سلامت، عدالت، مدیریت و اقتصاد سلامت، گیاهان دارویی و طب مکمل، مراقبت های بالینی پرستاری و مامایی و آموزش علوم پزشکی در سلامت برگزار می شود.

وی سلامت را محوری ترین عامل توسعه جامعه عنوان کرد و بیان داشت: در صورت تحقق سلامت در جامعه خلاقیت، پویایی و تحرک در بین مردم گسترش می یابد.

کریمی در خصوص ضرورت برگزاری این همایش در استان، تصریح کرد: پژوهش در ارتقاء شاخص هایی که منجر به بهبود و استانداردسازی بهبود سلامت سلامت جامعه، امید به زندگی و پیشرفت های علمی، اقتصادی و اجتماعی جامعه می شود از مهمترین علل برگزاری این همایش است.

وی ادامه داد: همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت تجمیع نظر اندیشمندان و سیاستگزاران و انتقال مفاهیم پایه ای در پژوهش را هدف قرار داده تا شرایط گسترش آموزه های جدید از طریق تعامل بالنده شرکت کنندگان محترم فراهم شده و شرایط تحول و ارتقای برنامه های توسعه سلامت را با شرایط اسلامی و هویت ملی تسهیل کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه از مهمترین عوامل موثر در پیشرفت جامعه توجه به پژوهش و تحقیق و ارج نهادن به جایگاه پژوهشگران و پژوهندگان عرصه دانش است، یادآور شد: در این راستا دستیابی به توسعه همه جانبه بدون بهره ‌گیری مناسب از یافته‌ های پژوهشی میسر نخواهد بود.

برگزاری سالانه همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت در استان

نایب رئیس همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت نیز در این جلسه، از برگزاری همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت به صورت سالانه در این استان خبر داد و گفت: این همایش با محوریت یک موضوع ویژه به صورت اولویت بندی در هر سال به صورت ملی برگزار خواهد شد.

اصغر زربان اضافه کرد: برای تحقق سلامت در جامعه باید پژوهش در توسعه سلامت هویت داده شود و تمام جوانب این حوزه مورد پژوهش و تحقیق قرار گیرد.

به گفته وی توسعه فرهنگ پژوهش و ارتقاء سطح سلامت جامعه از مهمترین علل برگزاری این همایش بوده است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه مقالات از سطح علمی بالایی برخوردار بوده است، افزود: این همایش از یک سال گذشته در استان کلید خورده و مورد استقبال ویژه دانشگاهیان قرار گرفته است.

زربان با بیان اینکه این همایش به منظور آشنایی نسل جوان، مردم و اساتید با پژوهش های حوزه سلامت برگزار می شود، اظهار داشت: در این راستا مردم با آخرین دستاوردهای علمی دانشگاه ها در این حوزه آشنا خواهند شد.

نایب رئیس همایش ملی پژوهش در توسعه سلامت در پایان هزینه انجام شده برای برگزاری این همایش را 500 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این همایش با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه و استانداری خراسان جنوبی برگزار شده است.