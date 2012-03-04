نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در نیشابور افتتاح شد

رئیس اداره بازرگانی نیشابور در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این نمایشگاه شامل غرف پوشاک، آجیل، خشکبار و شیرینی جات، کیف و کفش، شوینده‌های بهداشتی، لوازم خانگی و کادویی و مواد غذایی است.

حسین شریعت ‌مدارتهرانی اظهار داشت: نمایشگاه بهاره از چهارم اسفند‌ماه تا 24 اسفند‌ماه سال جاری در دو نوبت صبح و عصر در محل سایت نمایشگاهی واقع در جاده نیشابور- سبزوار جنب اداره ‌کل راه و ترابری برپاست.

وی با اشاره به اینکه تمام اجناس با تخفیف 10 الی 15 درصدی نسبت به بازار عرضه می‌شود، بیان کرد: همشهریان عزیز می‌توانند با مراجعه تدریجی به نمایشگاه نسبت تهیه مایحتاج عمومی خویش در اسفند‌ماه اقدام کنند.

شریعت ‌مدار تصریح کرد: بدیهی است همکاران این اداره به ‌صورت مستمر ضمن رصد و نظارت قیمتی آماده دریافت گزارشات و پیشنهادات سازنده بازدیدگنندگان در غرفه ثابت بازرگانی نمایشگاه هستند.