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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۱

آزمون زبان انگلیسی تافل جمعه برگزار می‌شود/ آغاز توزیع کارت از فردا

آزمون زبان انگلیسی تافل جمعه برگزار می‌شود/ آغاز توزیع کارت از فردا

آزمون زبان انگلیسی TOEFL) PBT) روز جمعه 19 اسفند ماه مقارن با 9 مارس سال 2012 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کارت ورود به جلسه آزمون تافل از روز دوشنبه 15 تا چهارشنبه 17 اسفند ماه از ساعت 8:30 تا ساعت 14:00 توزیع می شود.

داوطلبان می‌توانند در زمان های اعلام شده با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (گذرنامه، شناسنامه و یا کارت ملی) و یک قطعه عکس 4*6 جدید برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون به سازمان سنجش مراجعه کنند.

کارت آزمون در نشانی تهران، خیابان کریم‌خان زند، بین خیابان استاد نجات الهی و سپهبدقرنی، پلاک 204 در مرکز آزمون‌های بین‌المللی سازمان سنجش آموزش کشور توزیع می شود.

آزمون تافل در محل کرج، مشکین دشت، بلوار امام خمینی(ره)، خیابان سردار متوسلیان، سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود و تصویر کروکی محل برگزاری آزمون در سایت سازمان سنجش درج شده است.

کد مطلب 1551041

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