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۱۴ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۹

حیدری:

بزرگترین کلینیک دندان‌پزشکی کشور در بوشهر راه‌اندازی می‌شود

بزرگترین کلینیک دندان‌پزشکی کشور در بوشهر راه‌اندازی می‌شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از ساخت بزرگ‌ترین کلینیک تخصصی دندانپزشکی کشور در بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حیدری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب اظهار داشت: این کلینیک با زیربنای 200 مترمربع در خیابان شهید حیدری بوشهر ساخته می‌شود.

وی ادامه داد: این مرکز با اعتبار 20 میلیارد ریال راه‌اندازی می‌شود که برای تجهیز آن 40 دستگاه یونیت دندان‌پزشکی پیش‌بینی شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره بر ضرورت ایجاد این کلینیک تخصصی اضافه کرد: تجهیزات مورد نیاز برای راه‌اندازی این کلینیک به مناقصه گذاشته شده است.

وی افزود: این بیمارستان با اعتبارات ملی راه‌اندازی می شود و همه هزینه‌های درمانی در این کلینیک به نرخ دولتی محاسبه خواهد شد و متخصص دندان‌پزشکی اطفال و متخصص بیماری‌های دهان و دندان در این کلینیک مستقر خواهند شد.

حیدری با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر کاهش هزینه‌های درمانی ادامه داد: هزینه‌های درمانی را کاهش خواهیم داد زیرا مردم هزینه‌های بسیاری در درمان خصوصا در زمینه هزینه‌های دندان‌پزشکی پرداخت می‌کنند.

وی اضافه کرد: امکاناتی همچون جراحی فک و صورت، ایمپلنت، ارتودنسی، جراحی لثه، درمان ریشه دندان،رادیوگرافی و رادیولوژی دهان و دندان و لابراتوارهای ساخت پروتز دندان ثابت و متحرک در این کلینیک تخصصی مستقر خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از توسعه زیرساخت‌های پزشکی در استان بوشهر به عنوان اولویت‌های کاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر یاد کرد و گفت: سعی داریم با توسعه این زیرساخت‌ها ، نیاز مردم استان برای درمان در دیگر استان‌ها را کاهش دهیم.

کد مطلب 1551042

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