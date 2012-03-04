به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر آفریقای جنوبی با واردات به طور متوسط 100 هزار بشکه نفت خام از ایران، بزرگترین مشتری نفتی شرکت ملی نفت ایران در آفریقا و نهمین خریدار بزرگ نفت صادراتی ایران در جهان است.

آمارهای رسمی حاکی از آن است که در شرایط فعلی، آفریقای جنوبی حدود 25 درصد از نفت خام وارداتی خود را از طریق ایران تامین می‌کند و این کشور قاره سیاه، جزء یکی از مشتریان قدیمی نفت خام صادراتی ایران است.

با افزایش فشارهای بین‌المللی توسط آمریکا و اتحادیه اروپا و مشکلات متعدد در نقل و انتقال منابع ارزی حاصل از فروش نفت خام ایران توسط بانک‌های خارجی، صادرات نفت خام ایران هم به آفریقای جنوبی با مشکلاتی روبرو شده است.

بر این اساس روز گذشته خانم "دیپو پتیرز" وزیر انرژی آفریقای جنوبی با دعوت رسمی رستم قاسمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران به تهران آمد و مذاکرات پشت درب‌های بسته برای نحوه نقل و انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران و نحوه صادرات نفت به این کشور آفریقایی انجام شده است.

خانم "دیپو پتیرز" وزیر انرژی آفریقای جنوبی، روز گذشته از انجام گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات مذاکرات انجام شده برای نحوه خرید نفت خام از ایران خودداری کرد.

با این وجود مجید نامجو وزیر نیرو روز گذشته با تاکید بر ضرورت توسعه و گسترش همکاری‌های نفتی ایران و آفریقای جنوبی با وجود تحریم‌های خصمانه برخی از قدرت‌های غربی به مهر، گفت: ایران و آفریقای جنوبی در تهران به راهکارهای جدیدی برای دور زدن و مدیریت تحریم‌های نفتی دست یافته‌اند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که در حال حاضر، با وجود تحریم‌های نفتی اعمال شده توسط آمریکا و برخی از کشورهای اتحادیه اروپا روند صادرات نفت خام ایران به آفریقای جنوبی عادی بوده است و اختلالی در مبادلات نفتی دو کشور به وجود نیامده است.

گزارش‌های نیمه رسمی حاکی از آن است که در سال 2011 میلادی، آفریقای جنوبی با واردات روزانه حدود 98 هزار بشکه نفت خام از ایران پس از کشورهایی همچون چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا و یونان، نهمین مشتری بزرگ خریدار نفت ایران بوده است.

از سوی دیگر گزارش‌های رسمی امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران حاکی از آن است که در چند هفته گذشته، قیمت نفت خام صادراتی ایران به آفریقای جنوبی با افزایش بیش از پنج دلاری به مرز 120 دلار به ازای هر بشکه رسیده است.

به گزارش مهر، وزارت نفت به تازگی همزمان با تشدید تصمیمات خصمانه برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، صادرات نفت خام به انگلیس و فرانسه را متوقف کرده است.



بر این اساس، شرکت ملی نفت ایران هم تاکید کرده است با هر شرکت خارجی که نفت خام ایران را به فرانسه و یا انگلستان منتقل کند، برخورد خواهد کرد.



در همین حال، امضای قراردادهای 2 تا 5 ساله، عدم تعیین پیش شرط و پرداخت به موقع منابع مالی حاصل از فروش نفت سه شرط اصلی فروش نفت ایران به شرکت‌ها و کشورهای اروپایی است.



در عین حال، پیش‌بینی می‌شود در صورتی که تا چند هفته آینده برخی از شرکت‌های نفتی اروپایی در خرید نفت از ایران تجدیدنظر نکنند، همچون فرانسه و انگلستان صادرات نفت به این کشورها هم به حالت تعلیق در خواهد آمد.