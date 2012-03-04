شناسایی و دستگیری مدیران یک سایت شرط بندی فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس فتا در جهت افزایش امنیت در فضای مجازی و جلوگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی در پی رصد فضای مجازی با سایتی به مضمون پیش بینی و شرط بندی فوتبال مواجه شده که در آن فرد یا افرادی از این طریق اقدام به کلاهبرداری می کنند.

طی تحقیقات و بررسی‌های فنی کارشناسان پلیس فتا متهم اول شناسایی و مشخص شد که این سایت را از فرد دیگری خریداری کرده است که در نهایت متهم دوم نیز شناسایی و دستگیر شد.

معاون اجتماعی پلیس فتا بیان داشت: یکی از روش‌های کلاهبرداری در فضای مجازی ایجاد سایت‌های شرط بندی است به این صورت که این سایت‌ها در هر دوره اسم فردی را به عنوان برنده اعلام کرده که این نام جعلی بوده و فرد شرکت کننده با پرداخت پول قربانی این کلاهبرداری شده است.

